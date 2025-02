Génova se persona en el caso Azagra al estar convencidos de que irá a juicio

Los populares están convencidos de que el caso Azagra llegará a juicio oral. Por eso han decidido personarse en la causa ahora, seis ... meses después de que comenzara la instrucción.

La investigación del Juzgado de Instrucción Número 3 trata de aclarar si la Diputación de Badajoz amañó una convocatoria de empleo en 2017 para contratar al hermano de Pedro Sánchez, que entonces era secretario general del PSOE y ya luego fue presidente del Gobierno. También si David Sánchez, que tiene de nombre artístico David Azagra, ha cumplido con sus funciones.

Aunque la ley dé a la titular del juzgado un plazo inicial de un año para la instrucción y la posibilidad de ir prorrogando de seis en seis meses con posterioridad, el hecho de que se cumplan ya seis meses de investigación da alas a la expectativa de que finalmente haya juicio.

Los populares plantearon la posibilidad de presentarse en el procedimiento hace meses, pero también había un sector del partido que miraba con ciertos recelos el proceso. No querían, sobre todo los populares extremeños, entrar en un procedimiento que no prosperara. «Ahora se ve que va adelante y hay una base. Antes era tirarse a la piscina sin saber si la jueza lo iba a archivar a la primera», explica a este diario un popular extremeño.

Además, se aproxima el momento en que la Guardia Civil hará entrega a la jueza del informe con el análisis de los mensajes incautados.

Como se ha informado, la UCO ha registrado hasta en tres ocasiones la sede principal de la Diputación de Badajoz para incautarse de las cuentas de correo electrónico de 15 personas que pudieron intervenir en el proceso de selección del hermano del presidente del Gobierno para el contrato de alta dirección de la institución. A principios de noviembre se conocieron los dos últimos autos de la Audiencia Provincial de Badajoz que avalan la intervención de los mensajes en el mismo sentido que ya lo hizo hace semanas. Hasta el momento, han sido tres veces las que el Tribunal ha dado el visto bueno a la orden de la jueza para el volcado del contenido de los correos y que ha respaldado su actuación. Lo ha hecho en respuesta a los recursos del propio presidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo, del músico y de un trabajador más de la institución provincial.

Esto implica que las partes personadas en el procedimiento tendrán acceso a los correos electrónicos que guarden relación con la contratación de Azagra, con el cambio de su contrato original de coordinador de los conservatorios en 2017 a jefe de la oficina de Artes Escénicas en 2022 y con el posterior desempeño de sus funciones laborales.

En el caso del presidente de la Diputación y actual secretario general de los socialistas extremeños se analizan siete años de mensajes. En el del músico algo más.

El PP quiere tener acceso directo a toda la información del procedimiento y, especialmente, de ese informe de la UCO.

Así, podrá leer los correos. Hasta ahora se ha enterado de los avances de la investigación por la prensa y por las filtraciones de las otras partes personadas. Hay que recordar que son seis: Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, 'Iustitia Europa' y Vox.

A diferencia del partido de Abascal, el PP sí dispone de representantes en la Diputación. Estos convocaron una comisión de investigación sobre Azagra a inicios de verano, de donde Génova obtuvo información. En esa comisión quedó claro que David Sánchez tributa como no residente en España, que no existe un registro horario del músico y que no está claro que acuda todos los días. a su puesto de trabajo. Se da la circunstancia de que solo unas semanas antes, en mayo, le prepararon el despacho que usa en la actualidad, en la plaza de España de la capital pacense, ante las dudas de que tuviera un espacio reservado para él.

A pesar de esta comisión, el PP ha mantenido un perfil bajo en la crítica a Azagra desde que se le contratara en 201. Entonces fue el diputado de Podemos Álvaro Jaén quien denunció públicamente que los criterios de selección no estaban claros, mientras que el PP se limitó en aquellas fechas a pedir transparencia.

Esta personación supone un giro en la política del PP y en su oposición en la provincia e incluso en la región. En realidad, está más relacionada con temas nacionales. De hecho, la decisión se ha tomado en Génova, como admitieron a HOY el viernes algunos populares extremeños, aunque el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ha asegurado que ha sido una decisión «consensuada».

En ese contexto, hay quien hace una lectura política relacionada con la investigación a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez. También con las denuncias que afectan al PP: a la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; las relacionadas con los contratos en Galicia a la empresa donde es directiva la hermana de Feijóo; o las investigaciones de las contrataciones en el sistema andaluz de salud que están poniendo en aprieto al gobierno de Moreno Bonilla, además de los efectos de la DANA para Mazón.