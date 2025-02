La jueza pide 10.000 euros al PP para personarse en el caso de David Azagra

El Partido Popular se ha personado como acusación popular en la causa del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz contra David Sánchez, hermano del ... presidente del Gobierno, por su supuesta contratación irregular por parte de la Diputación pacense, en el año 2017, para los conservatorios de la institución provincial.

En un auto firmado el jueves, la jueza, Beatriz Biedma, da diez días al PP para que justifique su interés legítimo en esta causa y le pide que aporte una fianza de 10.000 euros, tal y como establece le Ley de Enjuiciamiento Criminal. El documento fue notificado a las partes en el día de ayer, según ha conocido este diario.

Biedma abrió diligencias de investigación contra el familiar de Pedro Sánchez, más conocido por el pseudónimo de David Azagra, tras la denuncia presentada por Manos Limpias el pasado 29 de mayo a raíz de una serie de informaciones. Le investiga por cinco presuntos delitos: contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

En un principio también extendió las diligencias previas al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo y a Alejandro Cardenal, del área de Recursos Humanos, aunque en su posterior querella Manos Limpias les excluyó para referirse solo a los superiores jerárquicos.

La decisión de presentarse en el proceso se ha tomado en Génova

El PP es la última organización en sumarse a la causa, en la que también están presentes Hazte Oír, la Fundación Abogados Cristianos, 'Iustitia Europa', Asociación Liberum y Vox. 'Natura Mananger' anunció su intención de personarse, pero no aparece en el auto notificado ayer. El juzgado acordó unificar en Manos Limpias la representación de todas las asociaciones que se han querellado.

La jueza, con la ayuda de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ya ha registrado en tres ocasiones dependencias de la Diputación, investiga si la plaza del conservatorio se preparó a medida para David Sánchez Pérez-Castejón. El hermano del presidente del Gobierno no es funcionario ni personal laboral. Tiene un contrato de alta dirección, con carácter eventual. Al proceso para elegir a David Sánchez, como se ha informado, se presentaron en 2017 otros diez músicos, pero la Diputación pacense le eligió tras la valoración subjetiva de una entrevista.

La decisión del PP de personarse en este procedimiento no implica un cambio desde el punto de vista judicial, pero sí le concede otra dimensión política ya que hasta ahora los populares, muy críticos con la contratación de Azagra, no habían dado este paso que sí dio en junio la formación de Santiago Abascal, por ejemplo. Sí había promovido una comisión de investigación en el seno de la institución provincial. Si se acepta su personación, tal y como se prevé que ocurra, los populares tendrán acceso directo a todos los informes del caso.

Los populares sugieren que lo hacen porque habrá juicio, mientras otras fuentes destacan el sigilo de la jueza

La personación se produce, pues, casi seis meses después de iniciadas las diligencias y días después de que la Audiencia Provincial de Badajoz avalara por tercera vez que la jueza y la UCO intervengan quince cuentas de correo electrónicos, entre ellas las del propio músico y el presidente de la Diputación. El objetivo es comprobar si existió algún tipo de connivencia para facilitar la contratación hace siete años.

La Audiencia Provincial acota la investigación de los correos incautados (la prueba de cargo contra el hermano músico del presidente) a los que puedan tener relación con este caso, pero ha avalado los pasos dados hasta el momento por la jueza y ha denegado que la investigación del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz sea prospectiva.

En estos momento, se está a a la espera de que la UCO entregue su informe, donde se espera dilucidar tanto si la elección de Azagra estuvo amañada como si después ha ejercido las funciones que se le encomendaron, primero como coordinador de los conservatorios y desde el año 2022 como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Giro del PP

Que el PP se haya sumado como acusación es una decisión que se ha tomado en Génova y ayer causó sorpresa en destacados dirigentes populares extremeños, que tuvieron conocimiento a través de la información de HOY. Hasta ahora, era una opción que se había barajado en el PP regional, pero no se había dado el paso.

A la pregunta de por qué se ha llevado a cabo en estos momentos, varios meses después de iniciadas las investigaciones, no se descarta que obedezca a una estrategia de política nacional en momentos de apuros para barones populares como Mazón, por la DANA, o Moreno Bonilla, por las contrataciones en el Servicio Andaluz de Salud, pero algunos populares consultados lo vinculan a las expectativas de que la instrucción no quede archivada y la jueza decida seguir adelante con el juicio oral.

Otras fuentes cercanas al procedimiento, en cambio, dudan de que el PP tenga información sobre las decisiones de una jueza Biedma que se ha mostrado reservada e incluso molesta con las filtraciones periodísticas de los pasos que ha ido dado.

Hay que recordar que además de los correos, la jueza solicitó un informe a la Agencia Tributaria para aclarar el patrimonio de David Sánchez y su tributación. La consejera de Hacienda extremeña, Elena Manzano, sugirió que el hermano del presidente reside en Elvas para no tributar en Extremadura. Ese informe de Hacienda dio un respiro a Sánchez al no hallar indicios de delito, aunque también incidía en que tomaba como base los datos que ya obraban en sus bases y sin iniciar nuevas investigaciones. También aclaró que tributa como no residente en España, lo que considera correcto.

Este mismo dato de que el músico no paga IRPF, sino IRPN, fue una de las conclusiones de la comisión no permanente que el PP sí forzó a modo de comisión de investigación en la Diputación de Badajoz en junio. De esta, el PP terminó con la duda de si Sánchez acude o no a su puesto de trabajo, dado que no ficha ni tiene registros horarios. Ese es otro de los extremos que buscan aclarar durante la instrucción que sumará un nuevo denunciante si el PP paga la fianza de 10.000 euros.