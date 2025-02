Ganaderos y empresas afectadas por impagos rechazan que se abra el matadero de Olivenza

De nuevo el matadero de Olivenza como foco de conflicto. Una instalación llamada a ser referente en Extremadura en el sacrificio de ganado vuelve a ... estar sin actividad y atrapada en demandas e impagos. Lleva un año paralizada y una nueva sociedad intenta que la Junta le conceda el registro sanitario para explotarla. Ganaderos y proveedores, a los que se les debe alrededor de un millón de euros, claman por lo que se les debe y demandan al Gobierno regional que no autorice la reapertura del matadero sin que antes se les pague.

Entre el juzgado de Olivenza y la Consejería de Salud dirimen a corto plazo su futuro. En el primer caso, por una denuncia del anterior arrendatario, Hasan Izgi, contra quien se la alquiló, el dueño del matadero, el empresario español de origen jordano Ahmad Al-Khatib. También el juzgado tramita de una decena de demandas de ganaderos y empresas de servicios por impagos contra ambos.

A la vez, Salud debe decidir si otorgar nueva autorización (la anterior está a nombre del anterior arrendatario) para abrir a otra empresa, en la que está Al-Khatib y otros socios que ya tuvieron relación con él en otras sociedades, con las que tampoco funcionó el matadero.

La instalación es fuente inagotable de desgracias desde que Ruiz Mateos, con Nueva Rumasa, la adquirió en 2010. En noviembre de 2014 Al-Khatib la compró por 6,7 millones. Empezó a funcionar en diciembre. Creó Golden Worldwide para colocar terneros, corderos y cabritos en el mercado árabe.

Se la recibió con los brazos abiertos en Extremadura para reflotar un matadero que puede sacrificar 120 cerdos, 200 corderos y 45 vacas por hora. Ocupa 8.000 metros cuadrados dentro de una parcela de casi 50.000. Pero todo ha estado más tiempo en desuso que activo desde hace una década.

«Defiendo a seis ganaderos a los que se les debe 700.000 euros. Hay otros dos que no llevo y han denunciado también y a eso se suman empresas que hicieron trabajos para reabrir el matadero», dice a HOY Rafael Gómez, abogado con despacho en Olivenza. La última sociedad gestora fue Extremadura Fleish. En 2023 reabrió el matadero con Hasan Izgi como administrador pero con un 5% de las acciones en poder de Al-Khatib.

«Firmé con él un contrato de arrendamiento con derecho a compra pero quise estar en su empresa porque quería saber las cuentas. Me engañó (Izgi), también a los ganaderos, y lo eché. Por eso me ha denunciado, aunque creo que ya no tengo denuncia de él. ¿Denuncias de los ganaderos contra mi? Que hagan lo que quieran. Yo soy otro estafado», señala a este diario Al-Khatib.

Gómez cree que todo «se ajusta a la estafa conocida como la del nazareno». Una empresa, en este caso la del matadero, se gana la confianza de proveedores y ganaderos, les paga total o parcialmente una vez, vuelve a requerir de sus servicios otra segunda ocasión y ya no paga. «Sale esa empresa del matadero y entra otra. Y volvemos a lo mismo. Y en todo ese proceso siempre sigue una persona, Al-Khatib», cuenta el abogado.

El empresario afirma que «no debe nada a nadie. Al contrario, me deben (por Izgi) a mí» y espera que la Junta conceda la autorización para reabrir el matadero a través de otra empresa.

La Consejería de Salud aclara a HOY que si esa empresa no disponga de la autorización para su apertura no se debe «en su base a una cuestión sanitaria sino a un conflicto jurídico entre partes».

Salud Pública se ha reunido con Al-Khatib para «conocer los problemas del caso, que como se ha indicado, tiene su origen en una relación jurídica privada ajena a la Administración, y explorar posibles vías de solución. Se están evaluando en la actualidad».

BREVE CRONOLOGÍA

2014: Golden Worldwide Trade, de Ahmad Al-Khatib, compra el matadero. Su anterior propietario era Ruiz-Mateos, que nunca llegó a poner en marcha la instalación y la dejó en concurso de acreedores. El matadero empieza a funcionar en diciembre.

2018: Delega la gestión en una empresa, Olivenza Meat Processing. El administrador es de nacionalidad irlandesa. El número de sacrificios son mínimo y hay despidos de trabajadores. La Seguridad Social embarga a Al-Khatib por una deuda anterior.

2019: Cesa la actividad en el matadero oliventino.

2022: El Tribunal Supremo exime a Al-Khatib del pago que le reclamaba la Seguridad Social. Se levanta el embargo.

2023: El empresario arrienda la instalación –reabre en febrero– con opción de compra a Extremadura Fleisch, gestionada por un turco, Hasan Izgi, pero en la que Al-Khatib tiene un 5% de acciones.

2023: En diciembre se cierra otra vez la instalación. Al-Khatib se hace de nuevo con la gestión. El turco lo denuncia. Ganaderos y empresas de servicio denuncian a los dos por impagos.

2024: Ahmad Al-Khatib crea una nueva sociedad con la que pretende reabrir el matadero. Pide el registro sanitario a la Junta. Ganaderos y empresas de servicios rechazan la solicitud porque reclaman que se les pague primero lo adeudado.