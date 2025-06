Gallardo, tras conocer el auto de Biedma: «El fraude de ley está en la interpretación de la magistrada»

«La ley nunca puede ser fraude de ley. Probablemente el fraude de ley está en la interpretación de esta magistrada». El secretario general de ... los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha cargado es lunes con dureza contra la jueza Beatriz Biedma tras conocer que ésta considera en un nuevo autor que su aforamiento como diputado en la Asamblea supone «un fraude de ley».

En declaraciones antes de un acto en Badajoz, Gallardo ha asegurado que «hace mucho tiempo que los autos de la magistrada Biedma me dejaron de sorprender, porque ha comprado el relato imaginario de Vox, Haz Oír, Partido Popular, Manos Limpias y de todos y cada uno de los denunciantes, que basados en publicaciones de pseudomedios hicieron una causa».

«Lo que realmente me apena y me preocupa es que una magistrada no solamente compre esos relatos, sino que además haga afirmaciones que creo que se extralimitan absolutamente de su competencia. Juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece una extralimitación».

En sus declaraciones, Gallardo asegura que a lo largo de todo este tiempo viene «asumiendo la pena del Telediario con mucha paciencia. La asumo porque soy un profundo demócrata, pero además sé que tengo la razón y que además se demostrará que todo esto es un caso tremendamente falso e injusto. Pero cuando uno ve determinadas afirmaciones, uno se preocupa, porque creo que está fallando el estado de derecho en este país».

Según ha asegurado este lunes, «desde que mi partido me pidió que tenía que estar en la Asamblea, aunque la decisión es mía y la asumo, he escuchado a muchos tertulianos criticarlo. Y me parece bien. Lo que no me parece correcto es que se diga que fue un aforamiento exprés, cuando realmente lo que hubo fue un auto exprés. 24 horas después de que yo fuera miembro en la Asamblea, la jueza emitió un informe saltándose su propia providencia».

«En estos momentos estoy sorprendido, enfadado y sobre todo me siento pisoteado en mis derechos también. Como persona, no ya como parlamentario, porque insisto, la ley nunca puede ser fraude de ley. Inmiscuirse en las decisiones de un partido político me parecen graves».

Por último Gallardo opinó que «no se está haciendo justicia en el momento que una persona es prejuzgada, casi que acusada, sin que haya habido un juicio. Creo que hay una falta de garantía. Yo confío plenamente en la justicia de este país, aunque reconozco que en este caso la jueza ha comprado el argumentario del PP, Vox, Hazte Oír y Manos Limpias. Uno, cuando tiene cierta edad, sabe que no existen ya las casualidades. Es curioso que lo que han venido diciendo de que hay fraude de ley, hoy la magistrada lo compre».