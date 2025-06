La Audiencia de Badajoz decidirá si Miguel Ángel Gallardo, David Sánchez y los otros nueve procesados van a juicio

El nombre y la trayectoria de los tres magistrados que componen la sala que juzgará a Miguel Ángel Gallardo en el Tribunal Superior de Justicia ... de Extremadura ya se conocen, pero antes de que se celebre ese juicio deben resolverse otras cuestiones importantes.

Tal vez la más determinante sea la que debe tomar la Audiencia Provincial de Badajoz, cuyos magistrados tendrán que dar respuesta a la cascada de recursos que han sido presentados por las defensas antes este tribunal provincial.

En esos escritos se plantea que no existen motivos para transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y se pide a la Audiencia que archive la causa, tal y como pide la Fiscalía de Badajoz.

Si esa solicitud atendida, no tendría valor alguno la apertura de juicio oral y los once procesados por la contratación de David Sánchez y su amigo Luis Carrero no tendrían que sentarse en el banquillo.

Ha avanzado la Audiencia Provincial de Badajoz que a todos los recursos que ha recibido responderá en un único auto que debe decantarse por una de las tres alternativas que existen: la primera pasaría por ratificar la transformación en procedimiento abreviado, lo que conllevaría la celebración del juicio; la segunda pasaría por rechazar la transformación en procedimiento abreviado, una decisión que podría ser tomada si el tribunal provincial no ve indicios de criminalidad que justifiquen la celebración de un juicio; y la tercera se daría si la Audiencia de Badajoz considera que antes de decidir si hay o no juicio es necesario practicar nuevas pruebas o diligencias.

En el momento actual, esa decisión corresponde a la Audiencia Provincial de Badajoz y hay juristas que defienden la idea de que debe ser este tribunal el que se pronuncie sobre todos los investigados, incluido Miguel Ángel Gallardo aunque ahora esté aforado. Otros expertos creen que sobre Miguel Ángel Gallardo debe tomar esa decisión el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Si así fuera, sería el tribunal autonómico el que decidiría si va a juicio este cargo público.

Lo que no parece estar en cuestión, si hay juicio, es que Miguel Ángel Gallardo tendría que ser juzgado por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Tampoco se descarta que si este diputado autonómico es juzgado en Cáceres ocurra lo mismo con el resto de los procesados para evitar la celebración de dos juicios distintos, uno en el TSJEx y otro en la Audiencia Provincial de Badajoz, pudiese desembocar en dos sentencias contradictorias.