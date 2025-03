Gallardo: «Si soy secretario general del PSOE de Extremadura, dejaré la alcaldía de Villanueva»

Miguel Ángel Gallardo Miranda, 49 años, presidente de la Diputación de Badajoz desde 2015 y alcalde de Villanueva de la Serena desde 2003, optará a ... convertirse en el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, en sustitución de Guillermo Fernández Vara, al frente de los socialistas extremeños desde 2008.

«Comuniqué a Vara que yo no iba a estar mareando la perdiz, porque ustedes merecen todo mi respeto y yo me tengo que dedicar a trabajar en el Ayuntamiento y en la Diputación sin que en todos los actos me pregunten», expresaba Gallardo en una rueda de prensa celebrada esta mañana en la casa del pueblo de su localidad natal. En ella ha explicado que comunicó su decisión este martes a Pedro Sánchez y también a Fernández Vara, después de una asamblea local celebrada este pasado lunes. Además, como ha informado este diario, durante los últimos días había contactado con socialistas históricos para comunicarles su intención de liderar un partido, que solo ha tenido en casi cuatro décadas a dos secretarios generales anteriores, el propio Vara y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

La pérdida del gobierno autonómico tras las elecciones del pasado 28 de mayo ha precipitado la renovación y el anuncio de un congreso extraordinario, que tendrá lugar en el primer trimestre del 2024. El ordinario estaba previsto para finales del 2025. Gallardo, eso sí, insiste en que respeta los tiempos del partido y estos serán, dice, los que marque la Federal respetando lo que se traslade desde Extremadura.

«Me presento y lo hago para evitar especulaciones», ha aseverado, «también para que cualquier militante que en estos días me pregunta insistentemente '¿Qué vas a hacer?' lo sepa». Asimismo, ha añadido que se presenta «no porque sea un suicida, la valentía también implica tener una red para conseguir sus objetivos».

9.300 militantes

La figura política del presidente de la Diputación pacense, sin embargo, no concita actualmente unanimidad en el seno del PSOE extremeño, que deberá celebrar primarias a la que estarán convocados más de 9.300 militantes. En estos momentos, se da por seguro que Gallardo tendrá un rival en esas primarias. El nombre de Lara Garlito, vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura, es el que más probable para encabezar un sector en el que también se enmarcaría el secretario provincial de Badajoz, Rafael Lemus. La condición cacereña de Garlito también se tiene en cuenta para decantar el voto de los militantes de Cáceres. En cualquier caso, no se descarta que en el transcurso del proceso se añadan otras candidaturas.

«Yo no voy contra nadie, yo necesito a todo el mundo», ha respondido Gallardo sobre la posibilidad de otras candidaturas. «Yo no quiero ser un problema para el partido, quiero ser la persona que ponga todas sus fuerzas para ganar a la derecha en esta región; vamos a hacer un proceso fantástico haya los candidatos que haya, que yo no lo sé», proseguía Gallardo que insiste en que «la confrontación no significa que el partido está dividido y, si pierdo, entenderé que mis compañeros piensan que mi proyecto no es el mejor para guiar a Extremadura».

Ha dicho, además, que le repiten que no será un camino de rosas, «pero mi camino siempre ha sido espinado». Aunque matizaba después que no espera ninguna complicación, «porque el PSOE está más unido de lo que trasladan algunos medios de comunicación».

Dejaría la alcaldía

El paso dado por Miguel Ángel Gallardo no resulta una sorpresa, e incluso él mismo había comunicado en los órganos internos sus dudas sobre la conveniencia de que Fernández Vara volviera a ser el candidato del PSOE a la Junta el pasado 28-M. La elección del secretario general no implica necesariamente ser el próximo cartel electoral para las próximas elecciones autonómicas, aunque los socialistas siempre han huido de esta bicefalia. «Aquí no sobra nadie, cualquier compañero me merece el respeto, siempre que su intención de presentarse sea como consecuencia de tener un proyecto alternativo», ha dicho el secretario general del PSOE villanovense que ha estado escoltado esta mañana en la rueda de prensa por miembros del PSOE de Villanueva: Manuel Mejías, Ana Belén Fernández, Ángela Atanasio y Elvira Moraga. También, en el público, numerosas caras conocidas del PSOE local que han aplaudido tras dar a conocer su decisión.

Sobre la situación que el PSOE atravesará a nivel local también se ha pronunciado Gallardo a preguntas de los medios. «Si soy secretario general del PSOE de Extremadura voy a dejar la alcaldía porque el mejor servicio para los villanovenses es trabajar por un proyecto del que también van a ser beneficiario», contestaba añadiendo que se presenta tras mucha reflexión, «ante el riesgo de ganar, pierdo mi alcaldía que ha sido mi vida; soy consciente de que no soy supermán y quiero que en Villanueva los ciudadanos se sientan atendidos».

Tras seis mayorías absolutas en Villanovense, ha asegurado que lo cómodo sería quedarse en Villanueva, «las seis mayorías absolutas no son mérito mío, lo importante son los equipos que han logrado que brille, pero estoy en disposición de dejar el confort de la alcaldía». En principio, se quedaría como concejal «porque la Diputación es el instrumento donde puedo contrastar ideas y políticas».