Gallardo comunica a históricos del PSOE que competirá por la Secretaría General

El presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, sigue manteniendo de manera pública que aún no ha decidido si se va a ... presentar o no para sustituir a Guillermo Fernández Vara al frente de la Secretaría General del PSOE de Extremadura. Según él, porque es un «clásico» del partido y eso supone respetar los tiempos en política. Pero lo cierto es que el también alcalde de Villanueva de la Serena ya ha contactado con algunos históricos del socialismo extremeño y otros compañeros para comunicarles de manera personal que aspira al liderazgo del partido.

Y no es el único paso que él o personas de su entorno han llevado a cabo esta semana para avanzar en su candidatura. De hecho, este jueves, alcaldes de la provincia pacense y militantes de base, algunos históricos del partido también, mantuvieron un encuentro en un hotel de las afueras de Mérida para escenificar su apoyo al presidente de la Diputación de Badajoz, que no asistió a la cita.

Nadie duda en el PSOE que Gallardo se presentará a las primarias, con independencia de quién sea o cuántos sean los adversarios en esa carrera política, de igual forma que se tiene la seguridad de que no aceptará ninguna candidatura de consenso que no esté liderada por él. De hecho, a día de hoy es el favorito para sustituir a Fernández Vara por el número de apoyos conocidos. «Si me presento es porque tengo un proyecto político y si no me presento es porque no lo tengo», declaró ayer tras la presentación del Plan 'Diputación Contigo', informa Europa Press.

Pero Gallardo tendrá que competir por el liderazgo de los socialistas extremeños. «No va a ser un paseo triunfal», tienen claro algunos también en el PSOE, convencidos de que en estos momentos un candidato de consenso no es posible o, más concretamente, que el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz no encaja en esa definición, porque no hay unanimidad en torno a su figura.

Aunque nada está cerrado, se da por hecho que habrá, al menos, una candidatura alternativa a la de Gallardo y que, tal y como se informaba ayer, posiblemente estará liderada por la actual vicepresidenta de la Asamblea, Lara Garlito. Una mujer cacereña que podría aglutinar, según fuentes consultadas, tanto los apoyos en la provincia pacense que tiene hoy el secretario provincial, Rafael Lemus, como buena parte de los apoyos de sus compañeros de la provincia cacereña.

«Es la posible conjunción en torno a este respaldo en ambas provincias, porque no todos los apoyos de la pacense van a ir para Gallardo, lo que ha podido determinar que Lara Garlito quiera dar el paso de optar a la Secretaría General», opinan algunos. Una suma imprescindible, dicen, para poder hacer frente a los números que parece que maneja Miguel Ángel Gallardo.

No obstante, «en ese intento por sumar en ambas provincias hay otras mujeres cacereñas», indican fuentes socialistas. Sigue sin descartarse el nombre de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, persona de confianza de Guillermo Fernández Vara y casi siempre incluida en las quinielas para sucederle.

La política placentina, con larga trayectoria en el partido y con responsabilidades orgánicas, es también para algunos una opción a tener en cuenta porque son cada vez más quienes en el PSOE creen que es momento de que una mujer ocupe la Secretaría General, de llevar a cabo un proceso paralelo al protagonizado por María Guardiola en el PP.

La intervención de Ferraz

La opción de apostar por una mujer alimenta también la posibilidad de que más allá de Gallardo o Garlito, se abra una tercera vía para relevar a Fernández Vara. Una tercera vía que suponga la renovación profunda en el PSOE, el inicio de verdad de una nueva etapa en el partido, de la mano de una mujer que cuente, además, con el beneplácito de Ferraz.

Por otro lado, hay coincidencia en que «Vara no va a intervenir en el proceso de primarias» con el apoyo explícito a un candidato. «Estamos en unos tiempos en los que el que se va no decide quién le sustituye», indican fuentes socialistas, que añaden: «Que no vaya a intervenir Ferraz ya es otra cuestión».

La posibilidad de que la dirección federal se decante por uno de los candidatos o que impulse esa tercera vía es una opción más viable en estos momentos que lograr el consenso en un único aspirante.

En el seno del PSOE también existe el deseo de que la sustitución de Vara se haga con «un proceso corto», como ha indicado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, con el fin de evitar el desgaste del partido y que los socialistas se centren en volver a tener un proyecto político ganador.

«Lo que yo espero es que las cuestiones que nos afectan a nosotros, que somos los militantes, se resuelvan rápido para seguir en lo importante», ha señalado Osuna este jueves a preguntas de los medios. «A nosotros nos importan los extremeños, el resto es una cosa interna. Por eso lo que espero es recuperar la confianza de los ciudadanos con un proyecto ilusionante».