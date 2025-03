El PSOE busca arquitecto

El PSOE de Extremadura se ha convertido en un partido necesitado de reconstrucción, pero que no sabe a qué arquitecto o arquitecta encomendarle la tarea ... de levantar un edificio que se vino abajo de forma tan precipitada el 28-M como lo hicieron las Torres Gemelas el 11-S. Entre los socialistas extremeños no hay problema para encontrar jefes de obra solventes, sobrados más que nada de experiencia en el oficio, pero en la actual coyuntura se requiere de mayores habilidades. A la hora de la verdad, echan en falta la figura de alguien que dibuje lo que debería ser el PSOE extremeño durante los próximos años y conducirlo a otra fase.

El inesperado golpe que supuso su salida del Gobierno regional tras la no-victoria hizo añicos probablemente el plan de llevar a cabo una sucesión ordenada de Guillermo Fernández Vara durante la actual legislatura. Los relevos mientras se ostenta el poder, además, siempre resultan mucho más amables.

Desde entonces, el PSOE regional se ha convertido en una formación carente de liderazgo, por la voluntad de su todavía secretario general de no señalar de forma expresa un sucesor, la sensación de orfandad generada y el temor de todos los demás jefes de obra a perder sus parcelas de poder si dan un paso en falso. A los socialistas extremeños les cuesta hoy hasta decidir qué día van a comenzar a reparar el destartalado edificio con la convocatoria de unas primarias.

En Extremadura tenemos reciente la renovación vivida en el PP y hay quien observa similitudes con aquel proceso, que se dirimió entre un alcalde victorioso y una candidata desconocida hasta entonces, promocionada con el principal fin de impedir que venciera el otro aspirante. A Miguel Ángel Gallardo puede perderle el mismo exceso de tacticismo en el que incurrió el regidor de Plasencia y no contar, como también le sucedió a Fernando Pizarro, con el favor definitivo de sus mandos nacionales. Pero el presidente de la Diputación de Badajoz lleva mucho tiempo ordenando su agenda en función del momento en que Vara diera un paso al lado, y ese día que ha esperado con indisimulada impaciencia, ha llegado.

Si los socialistas que no están con él, que abundan, creen que se puede replicar el fenómeno María Guardiola, deberían pensar que la historia no se repite tan fácilmente. No existe un algoritmo que garantice el éxito, y mucho menos en política.

De cómo resuelva este momento el PSOE va a depender el regreso al Gobierno de la Junta o una larga travesía en el desierto

Al nombre de Lara Garlito, vicepresidenta de la Asamblea, pero relativamente desconocida por el militante, joven, mujer y cacereña, se le puede añadir alguno más según avanza este tipo de procesos, que tanto gustan de un tapado o tapada, pero no hay que olvidar que la actual presidenta de la Junta demostró una energía y convencimiento tales, y hasta un poco de inconsciencia positiva, para asumir el liderazgo que todavía está por ver que alguien lo encarne de igual forma en las filas socialistas.

El PSOE extremeño se encuentra hoy ante la mayor de sus encrucijadas. De lo bien o mal que sepa ahora levantar un nuevo edificio sólido va a depender en gran medida su papel en esta década, el regreso al Gobierno de la comunidad o asumir una larga travesía del desierto. Solventó con éxito el difícil reemplazo de un animal político como Juan Carlos Rodríguez Ibarra; capeó la derrota electoral de 2011 con magulladuras internas pero sin heridas mortales; y Vara se impuso con holgura en las primarias de 2017 frente a quienes creyeron que el regreso triunfal de Pedro Sánchez implicaba a su vez el fin de su etapa en Extremadura. Pero en todos esos momentos era un PSOE reconocible en el liderazgo de una persona, capaz de transmitir un proyecto para la región. Hoy, los socialistas se encuentran con el dilema de reparar su propio domicilio con algún profesional solvente y conocido como puede ser Gallardo, o encontrar un arquitecto que vuelva a hacer del PSOE un espacio atractivo.