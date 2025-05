Miguel Ángel Gallardo: «Vara debió dar un paso atrás para dejar un proyecto más ilusionante»

Su nombre está en todas las quinielas para suceder a Vara. Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena, 49 años), no lo descarta. En esta ... entrevista reconoce los errores de su partido, defiende la victoria del PSOE y carga contra Guardiola.

–¿Por qué ser presidente de la Diputación un tercer mandato?

–El partido decide que debo estar. Quiero estar para ser útil a los ciudadanos y, desde la provincia, hacer región.

–Dice mucho eso de 'hacer desde la provincia región', ¿sus aspiraciones van más allá?

–Esa frase la digo siempre porque cuando se hace provincialismo se debilita el proyecto común y cuando se hace región se fortalece el conjunto. Mis aspiraciones siempre han sido estar donde se considere que puedo contribuir.

–¿Se compromete a estar en la Diputación hasta 2027?

–Mi compromiso es estar el tiempo que marca el mandato. Pero en circunstancias extraordinarias uno no sabe dónde puede estar.

–Pues usted está en las quinielas para liderar el PSOE.

–Cuando hay una lista es porque el PSOE tiene cantera. Nunca me voy a proponer para estar en un sitio, sino que voy a estar a disposición de lo que los compañeros consideren. Igual que ahora han considerado que debo estar de presidente de la Diputación. Lo que haya que decidir lo decidiremos todos en un partido serio, fuerte, cohesionado. Mi generación ha de mostrar que somos útiles para la región.

–¿Le gustaría liderar el PSOE extremeño?

–No, no. A mí me gustaría trabajar por y para los extremeños siempre. Y es lo que voy a hacer desde el sitio en el que esté.

–Vara no sabía este miércoles si será el candidato en el caso de repetición de elecciones. ¿Le gustaría a usted ser el candidato?

–¿A mí? Me gustaría que el candidato fuera el que decida el PSOE.

–El PSOE le puede elegir a usted.

–Si me elige a mí, haré todo lo que esté en mi mano para recuperar la ilusión perdida. Pero no es ni mi prioridad ni mi aspiración. Mi aspiración es que el PSOE siga siendo el partido que dé estabilidad a Extremadura.

–Si le eligieran a usted, ¿se puede ser secretario general, presidente de la Diputación y alcalde de Villanueva?

–Se lo respondería el día después de que sucediera. Sé dónde están las limitaciones humanas.

–La Diputación es un buen trampolín para ir ganando 'cariño' entre sus compañeros.

–La Diputación es un buen trampolín para el bienestar de la gente. Los trampolines personales no me sirven, yo solo me he dedicado a trabajar. Si ese quehacer sirve para el proyecto que sea, estoy a disposición porque mi compromiso con el PSOE es absoluto. Pero gobierno para todos los ciudadanos, independientemente de que me voten o no.

«La mejor forma de reconciliarnos con los extremeños es presentarnos a la investidura»

–El PSOE ha ganado las elecciones, pero la sensación es que las ha perdido.

–La sensación es que el PSOE ha perdido porque detrás de los que han perdido realmente ha habido una buena campaña de márketing desde el inicio. Eso ha hecho que parezca lo que es falso, pero se ha clarificado en la constitución de la Asamblea. La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, no lo fue porque al PSOE nos dieran sus votos el resto de partidos, sino porque representa al partido que ganó.

–¿Qué necesita el PSOE?

–Al PSOE le falta ilusionar a la gente. Cuando se pierden las elecciones, la culpa es del partido, no de la gente. La gente ha pensado que nos hemos plegado a los intereses del partido a nivel nacional porque hemos pensado que defendiendo los intereses de Extremadura en los despachos sin hacer ruido se hacía lealtad. Pero aquello que no se explica, que no se dice, acaba no existiendo. Hemos fallado claramente en presentar un proyecto que, siendo bueno para Extremadura, parecía teledirigido desde otros sitios. Eso no es real, pero es que además tiene que parecerlo.

–Usted fue el primero en reivindicar que el PSOE había ganado las elecciones. ¿Falta liderazgo en el PSOE extremeño?

–Guillermo Fernández Vara ha sido un gran presidente para esta tierra. Siempre ha antepuesto los intereses de Extremadura a los suyos y a mí me parecía injusta la forma en que se tenía que marchar, sin poner en marcha lo que tenía en su cabeza: una transición tranquila. Conozco bien a Guillermo y no tiene un interés personal, pero es verdad que se precipitó en los mensajes de aquella noche que luego le han hecho perder credibilidad y le han pasado factura. Guillermo quiere contribuir a dejar un partido unido y cohesionado para volver a liderar Extremadura e impulsar nuevos proyectos.

–¿Vara debía no haberse presentado a estas elecciones?

–Soy de los que piensa que él debió dar un paso atrás. Escucha el audio Pero no para que otros den un paso adelante, sino para que saliera del gobierno ganando (antes del 28-M). Cuando uno se va ganando tiene la posibilidad de ofrecer un proyecto más ilusionante y una salida más dulce. Pero su principio de responsabilidad le hace llevar al límite lo que otros le piden y acaba anteponiendo el interés de los demás al suyo. Y eso acaba pasando factura.

–¿En qué se ha equivocado Vara?

–Fernández Vara se ha equivocado en que es tan leal con España que no ha criticado públicamente algunas de las políticas que nos hacían daño desde el punto de vista de lo que hacía el gobierno en Madrid. Lo ha defendido dentro, me consta, pero no fuera. Y eso ha hecho que los extremeños piensen que no defendíamos a Extremadura. Quienes decían que hacíamos seguidismo del sanchismo son los mismos que hacen seguidismo a Feijóo.

–Habla de sanchismo, ¿fue un error traer a Pedro Sánchez a Badajoz en campaña?

–Fue un error hacer una campaña nacional en Extremadura porque impidió que se hablara de las políticas regionales, que han sido muchas y buenas.

«Vara se ha equivocado en no criticar algunas de las políticas que nos hacían daño»

–¿Ha perjudicado a Vara esa foto con Pedro Sánchez?

–Creo que tu partido nunca te puede perjudicar. En las campañas nacionales los líderes nacionales tienen que ser los que estén de forma importante, pero en las regionales tienen que liderar quienes trabajan en la tierra.

–¿Hubiera sido mejor que Sánchez se quedase en Madrid?

–Te pueden venir a acompañar un día, lo que no se puede es venir en todo momento. Ni el presidente del gobierno, ni el presidente del PP, que estuvo aquí y nos habló de Andalucía.

–Vara se presenta a la investidura. ¿Se puede gobernar la Junta con solo 28 diputados?

–La señora Guardiola quiere ser presidenta teniendo solo 28 diputados y habiendo perdido las elecciones. Por lo tanto, teniendo 28 diputados y habiendo ganado las elecciones siempre que tengas el apoyo para la gobernabilidad del PP podría ser factible. Pero no para gobernar juntos, sino para tener estabilidad. Lo que ha ocurrido en la Asamblea se ha vendido como la puesta en valor de la valentía y los principios (de Guardiola) frente a intentar formar un gobierno a toda costa. Nada tiene que ver con la realidad.

–¿Cuál es esa realidad?

–El fracaso de la política, de una candidata que aspira a gobernar Extremadura sin pensar en la otra parte con la que es necesario pactar. Cuando usted gana con mayoría absoluta tiene la obligación de cumplir con su programa al cien por cien. Cuando las gana sin mayoría, tiene que buscar apoyos necesarios para la gobernanza sin que esos apoyos signifiquen el sacrificio de tu política. Uno tiene que exigir y saber ceder. Guardiola tiene solo dos opciones: intentar la gobernanza con Vox o dejar gobernar a quien ganó las elecciones: el PSOE.

–¿Por qué no lo hace?

–Está ayudando a Feijóo tras los pactos en Valencia y otras comunidades que están resultando difíciles de explicar. Con Guardiola se desvía el tiro y si sale bien ganan los dos (PP España y PP Extremadura) y si sale mal, es un sacrificio de lo que no les importa. ¿Qué es lo que no importa al PP? Extremadura. Si le importara, hubiera intentado llegar a pactos, igual que lo ha hecho enValencia. Pero Extremadura tiene un PIB bajo y poca población, por lo que tiene un coste bajo para el PP, y Valencia tiene un PIB muy alto y tiene gran población.Tener un fracaso en la gobernanza en Valencia supone un alto coste para el PP. Y eso hay que explicarlo. Porque si no queda que Guardiola ha hecho un sacrificio cuando el sacrificio no lo ha hecho para los extremeños, sino para el PP y para ella.

–¿Habrá nuevas elecciones?

–El PP quiere dejar pasar el tiempo para ganar las elecciones en España y después convocar en Extremadura. Extremadura necesita estabilidad y un gobierno. Guillermo Fernández Vara debe presentarse a la investidura para que el reloj se ponga en marcha.

–Ya lo ha dicho.

–Sí. La mejor forma de reconciliarnos con los extremeños es presentarnos a la investidura sabiendo que tenemos más opciones de perder que de ganar, pero que van a ganar todos los extremeños. Hay que poner el reloj de dos meses. Y para eso es necesario que haya investidura, aunque sea fallida.

–¿Se puede conseguir que Guardiola se abstenga para que gobierne el PSOE?

–La señora Guardiola está perdiendo la credibilidad al mismo ritmo que la capacidad para ayudar a esta tierra. Todo lo que Guardiola dijo defender (igualdad y defensa de las minorías), lo defiende el PSOE. Pues si el PSOE es quien ha ganado las elecciones, apoye al PSOE porque todo eso está garantizado.

–¿Considera catastrófico que Vox entre en el Gobierno?

–No comparto las políticas de Vox, pero no creo que solo tenga voto de ultraderecha. Hay un voto de castigo al sistema y a la incapacidad de la política para solucionar problemas. Vox será catastrófico en función de lo que seas capaz de acordar. Si limitas lo que estás dispuesto a a ceder, será un gobierno malo para Extremadura, pero no catastrófico. Pero será el gobierno que los extremeños en su conjunto desde el punto de vista ideológico han elegido. si Guardiola y el PPhubieran creído en Extremadura hubieran dejado que gobernara Vara. Y si no quieren, que lo entiendo, haber gobernado con Vox. Y si Vox hubiera tenido tentación de romper los principios del PP, en ese caso Guardiola puede pulsar el botón electoral. Ella hubiera podido decidir si la legislatura dura seis meses o cuatro años. Pero no ha visto que era lo correcto.