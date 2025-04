Gallardo subraya la autonomía del PSOE de Extremadura en el estreno de su liderazgo

El Partido Socialista de Extremadura culmina su proceso de renovación e inicia, ahora así, una nueva etapa en la región bajo el liderazgo de su ... nuevo secretario general, Miguel Ángel Gallardo. Un nuevo periodo con un político que quiere dejar su particular impronta, la que ya ha comenzado a avanzar en sus intervenciones en el congreso extraordinario que la federación extremeña ha celebrado este sábado en la región.

Miguel Ángel Gallardo ha prometido lealtad al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez siempre que defienda los derechos de Extremadura. «Somos leal, como no podía ser menos, al PSOE, pero ser leal no significa decir lo que uno siempre quiere oír; ser leal pasa por defender lo bueno y los intereses de Extremadura», destacó en su primera intervención en la nave central del Ifeme en Mérida, ante el exsecretario regional, Guillermo Fernández Vara, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE y más de un millar de militantes que han participado en el congreso extraordinario.

Un mensaje que Gallardo ha reiterado por la tarde acompañado por el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra y la ministra Pilar Alegría en su primer discurso como nuevo líder del PSOE y rodeado por los integrantes de su Ejecutiva Regional. «Yo defiendo un partido autónomo, una federación autónoma desde la lealtad, porque no entiendo que tenga que defender los intereses de Extremadura por encima del PSOE».

«¿Por qué no crecían los partidos regionalistas cuando Ibarra estaba en la Junta?», se ha preguntado. «Porque los extremeños sabían que si querían defender a Extremadura había que votar al PSOE», ha respondido.

Y, en el marco de esa autonomía, ha adelantado que luchará por que en el nuevo plan contra el consumo de tabaco, «el etiquetado no sea genérico, puesto que eso destruye empleo. Hay que intentar que no se consuma tabaco, pero si se consume, que sea tabaco extremeño, que es de calidad».

Recuperar la confianza

El nuevo líder de los socialistas extremeños, interrumpido en muchas ocasiones por los aplausos, ha repetido también que no busca sustituir a Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, sino ampliar el patrimonio que hereda de ambos en la región «recuperando la confianza de los extremeños en el PSOE». Una responsabilidad, ha recordado, que ha querido asumir, «saliendo de mi zona de confort, dejando de ser alcalde, que supondrá sacrificios y esfuerzos, pero que no me asusta porque es lo que he venido haciendo durante toda mi vida política».

Lo hará de la mano de las agrupaciones locales, a las que quiere revitalizar, y con la Ejecutiva Regional, «que he elegido libremente». Mujeres y hombres que saben trabajar, ha defendido, y que «asumen la enorme responsabilidad de ganarse el gobierno de Extremadura». Para ello, «tenemos que recuperar la confianza de los extremeños, que vean que no seremos un gobierno del sí pero el no, sino uno que no va a engañar».

Tanto la ministra Alegría como el expresidente Ibarra, al igual que por la mañana hiciera Vara, han felicitado a Gallardo como nuevo secretario general del partido. «Es el mejor para el PSOE en estos momentos», ha dicho Ibarra. También le ha recordado que ganar la Junta no debe ser el objetivo, «sino el instrumento para materializar un proyecto para que todo el mundo tenga una vida digna», y le ha pedido que trabaje «para que todos sigamos sintiéndonos orgullosos de pertenecer al PSOE».