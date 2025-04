Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo se intercambian mensajes de apoyo con matices en el congreso del PSOE extremeño

Pedro Sánchez apoya a Miguel Ángel Gallardo y este le devuelve su lealtad y la de la nueva dirección del PSOE extremeño al líder de ... los socialistas extremeños. Este es el discurso público que acaban de mantener Sánchez y Gallardo en la apertura del discurso del 14º congreso regional del PSOE de Extremadura. Pero... ha habido un pero, o una matización si se prefiere. Ambos dirigentes políticos han introducido matices en sus apoyos, que no han sonado a incondicionales. Para el nuevo líder del PSOE extremeño, la lealtad a Sánchez y, por extensión, al Gobierno nacional pasa por acciones que no perjudiquen a Extremadura. Para Pedro Sánchez, las federaciones socialistas deben mostrar unidad en nombre del interés general y «hoy quien lo representa es el PSOE».

«Cuentas con todo el apoyo de la comisión ejecutiva federal (a Gallardo) Vi claro que tenías una visión con Extremadura y un compromiso claro en 2014 (caño en el que accedió a la dirección federal socialista)», ha esbozado el presidente del Gobierno en una nave central de Ifeme (Institución Ferial de Mérida) repleta de personas y que han recibido con atronadora ovaciones tanto a Sánchez como a Vara y a Gallardo. «Hay partido, hay proyecto para ganar las elecciones de 2027. Miguel Ángel», ha afirmado el presidente del Gobierno. El secretario federal de organización, Santos Cerdán, ha estado también esta mañana en Mérida acompañando a Sánchez. Esta tarde los dos estarán en la clausura del congreso de los socialistas valencianos.

«Somos leal como no podía ser menos al PSOE pero ser leal no significa decir lo que uno siempre quiere oir, sino que ser leal pasa por defender lo bueno y los intereses de Extremadura porque no podemos apoyar acciones que signifiquen pérdida de derechos para Extremadura», ha terciado Miguel Ángel Gallardo. Ha añadido el líder ya de los socialistas extremeños que el PSOE regional va a «defender al Gobierno siempre que la derecha mienta», de la que ha dicho «todo el día se paga escupiendo para arriba y le cae en la cara todas las mentiras que lanza». Miguel Ángel Gallardo ha concluido rotundo. «Estaremos con el Gobierno siempre que defienda los derechos de Extremadura».

En su discurso, dirigido a Pedro Sánchez, ha enfatizado que «se debe invertir más y explicar mejor» en Extremadura, que ha dicho siempre ha sido «un buen hijo para España aunque España, a veces, ha sido una madrastra para nosotros».

Gallardo, Sánchez y Vara. J. M. ROMERO

Ampliar Panorámica de la nave central de Ifeme con los delegados socialistas. J. M. ROMERO

Mientras, Pedro Sánchez, que ha llegado media hora tarde sobre el horario anunciado para inaugurar el congreso, ha sido especialmente elogioso con la figura de Guillermo Fernández Vara, el expresidente de la Junta y exsecretario general de los socialistas extremeños. «Aquí no se viene a sustituir sino a engrandecer un patrimonio que otros hicieron grande como Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara. Extremadura ha tenido una gran fortuna al tener uno de los mejores presidentes de comunidad autónoma como Guillermo Fernández Vara», ha subrayado Pedro Sánchez ante el entusiasta apoyo de los delegados socialistas reunidos en Ifeme.

«El PSOE ha tenido una gran suerte en contar contigo como presidente», ha insistido el líder de los socialistas españoles, que ha expresado como grandes proyectos industriales que se han empezado o construir en Extremadura son gracias a la gestión de Vara. Entre ellos ha citado la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo o el centro ibérico de renovables planteado en Cáceres.

Tras el discurso en clave extremeña, Sánchez ha virado hacia uno nacional. De un lado, defendiendo y subrayando su labor de Gobierno. De otra parte, criticando la oposición destructiva, incluso con el insulto personal, ha dicho, de la derecha y la ultraderecha política.

«No es tan evidente que en si lugar de haber gobernado España Felipe González lo hubiera hecho la derecha hubiéramos tenido un desarrollo autonómico como el que tenemos. O la sanidad y las pensiones», ha incidido el secretario federal del PSOE, un partido del que ha reivindicado su «sabiduría» y ser un partido centenario, que tiene claro un «proyecto político: derechos y lucha contra la desigualdad, crecimiento y empleo». En este aspecto ha citado datos económicos como que España ha alcanzado los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, se han revalorizado las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional o reducido la deuda pública «sin recortar, como siempre ha dicho la derecha que tenía que hacerse»

«Recortar no es el camino para la consolidación fiscal. Hemos reducido en cinco puntos la deuda pública. El gran mito del neoliberalismo, que esto se soluciona con recortes, ha sido tumbado», ha sentenciado Sánchez. Para el presidente del Gobierno, «España va en la buena dirección. España va rompiendo todos los record de empleo y la derecha, rompiendo records de toxicidad. Lo que es que nosotros a gobernar para la gente y ellos (PP y Vox) a embarrar».

Sánchez ha subrayado que «el futuro siempre da la razón al progreso. Estamos avanzado en derechos y en libertades aunque la sensación de que hay mucha polarización en España». Una polarización, ha dicho que es asimétrica «porque unos nos insultan y atacan Casas del Pueblo y otros recibimos esos ataques».

También ha hecho Pedro Sánchez una referencia al gobierno regional de coalición PP-Vox. Ha dicho que el Ejecutivo de María Guardiola «gobierna para 1.200 personas» en alusión a los contribuyentes que antes pagaban el impuesto de patrimonio por tener rentas muy altas y ahora ha sido suprimido definitivamente por la Junta.