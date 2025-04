Los delegados del PSOE respaldan la Ejecutiva de Gallardo con el 68,8% de los votos

El respaldo a la Comisión Ejecutiva regional propuesta por Miguel Ángel Gallardo se quedó corto. Obtiene más apoyo que el propio Gallardo en las primarias ... en su triunfo sobre Lara Garlito (ganó con cerca del 56%) aunque no logra llegar a una barrera simbólica como es el 70% de los votos favorables. Los delegados del PSOE validaron ayer con sólo el 68,8% de los votos emitidos la lista de 29 integrantes presentada por el nuevo líder de los socialistas extremeños, y que fue adelantada en sus principales puestos por el diario HOY. «No te preocupes por el porcentaje», le sugiró Rodríguez Ibarra en el cierre del congreso.

El resultado se dio a conocer al filo de las ocho menos cuarto de la tarde. Fue ligeramente mayor para las otras dos listas que se votaban en las instalaciones de Ifeme en Mérida. Para la presentada al comité de Ëtica, el apoyo fue del 71,7%. Prácticamente similar fue el respaldo para los integrantes seleccionados para el Comité Federal en representación de la federación extremeña: un 71,95%.

La interpretación de la votación es que la Comisión Ejecutiva que se presentó ayer para su validación por los delegados socialistas no es de integración. No se introduce en ella, por ejemplo, a personas que acompañaron a Lara Garlito en las primarias ni tampoco a ella misma. Desde esa candidatura se trasladó que no ha habido intento de integrar por parte de la nueva dirección.

Mientras, desde el entorno de Gallardo se resalta la parte positiva de que la Ejecutiva ha sido más apoyada respecto al dato conseguido en las primarias, y que se ha debido a un mayor apoyo de delegados cacereños.