Vara: «No quiero medallas, ya las tengo, son fotos mías en casas de muchos extremeños»

Su nombre se había escuchado muchas veces antes incluso de que llegara al salón del recinto ferial de Mérida donde el PSOE de Extremadura celebra ... su congreso extraordinario. Cada una de las personas que habían tomado la palabra le habían dado de manera pública las gracias por los muchos años de su vida que ha dedicado al partido y a la región. Guillermo Fernández Vara se ha despedido esta mañana, emocionado y entre aplausos, del liderazgo del PSOE de Extremadura.

Lo ha hecho haciendo un recorrido por los logros alcanzados en la región por su predecesor, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y por el apoyo de los gobiernos socialistas a la región. En especial, el gobierno de Pedro Sánchez, quien le ha acompañado en la apertura del congreso, por la mejora de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional y el empuje a la ley de dependencia.

«Cuando estos días pensé en qué diría hoy, escribí la palabra despedida; pero después la borré y escribí gratitud». Por eso en su última intervención como líder de los socialistas extremeños se ha dedicado, sobre todo, a dar las gracias «a quienes han contribuido a mejorar esta tierra», a quienes confiaron en él para que fuera presidente y secretario general del partido, a quienes han estado a su lado durante sus gobiernos y a quienes han concurrido a las primarias con las que concluye su liderazgo.

Una llamada la unidad

«Porque en las primarias ganamos todos y hoy estamos aquí todos», ha declarado para pedir después a su sucesor al frente del PSOE extremeño, a Miguel Ángel Gallardo, que trabaje por la unidad del partido, «que hagas de la unidad su gran fortaleza». Teniendo claro, les ha dicho a los militantes que han llenado la nave central del Ifeme, que «debemos poner siempre por encima de nuestros intereses los del PSOE, porque ese es el interés de la sociedad».

Aunque no ha querido emocionarse, «la emoción no es buena para esta enfermedad» -Vara ha sido intervenido recientemente de un cáncer-, no lo ha podido evitar cuando ha dado las gracias a su mujer y a sus hijos, «por aportarme tantas cosas y soportarme otras más» y ha recordado los tres mayores privilegios que ha tenido en su vida: «Ser presidente de Extremadura, secretario general del PSOE y miembro de la Ejecutiva federal y que mi foto esté en algunas casas de esta región, en más de las que yo esperaba».

Ampliar Vara, en su última intervención como líder de los socialistas extremeños. J. M. ROMERO

Por eso, ha pedido a sus compañeros esta mañana, «no me propongáis para homenajes, no quiero calles, premios ni medallas, porque ya las tengo, son mis fotos en las casas de los extremeños».

Entre aplausos, con el salón central del Ifeme lleno y en pie, con muchos socialistas limpiándose las lágrimas, Guillermo Fernández Vara se ha despedido dando las gracias y recordándoles por qué tienen que seguir luchando, «para que otros puedan tener una vida digna y justa, por eso merece la pena lo que representa el PSOE».

Vara ha dicho, como a él le dijo en su momento Ibarra, que el PSOE tiene el secretario general que mejor se ha preparado para ello. «En mi caso sin saberlo, en el tuyo sabiéndolo», para unir al partido, recuperar la Junta y una visión optimista. «Después de 40 años hay una visión política oscura» por un gobierno de PP y Vox «que demuestra una incapacidad y ausencia de esperanza en nuestras capacidades porque entiende que nuestro futuro depende de lo que nos den otros».