Gallardo podrá debatir con Guardiola este jueves en la Asamblea

Miguel Ángel Gallardo podrá debatir con María Guardiola en el pleno de la Asamblea de este jueves. Así lo ha acordado la Mesa de ... la Cámara regional, que en el orden del día ha incluido una pregunta del secretario general de los socialistas extremeños, que además ahora es presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea. «¿Qué valor le otorga al diálogo en su acción de gobierno?», es la cuestión por la que se interesará Gallardo este jueves. Según el partido, con esta pregunta se abordará «la necesidad de diálogo, consenso y acuerdo para construir una Extremadura con más oportunidades para la juventud y para las mujeres».

Existían dudas sobre si a Gallardo le daría tiempos a formalizar su puesto de presidente del Grupo, que da derecho a preguntar a la presidenta de la Junta, pero ahora quedan despejadas.

Las otras dos preguntas a la presidenta de la Junta serán formuladas por Irene de Miguel (Unidas por Extremadura), que le inquirirá sobre «¿Qué valoración hace del Plan de Impulso Regional al Sector Empresarial de Defensa?»; y por Ángel Pelayo Gordillo (Vox), en este caso sobre si «¿va a tomar la iniciativa de eliminar el aforamiento de la Asamblea?».

Unas horas antes de conocerse el orden del día, la portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, compareció en rueda de prensa para adelantar que Miguel Ángel Gallardo será presidente del Grupo. Junto a él, la nueva dirección queda compuesta por José María Vergeles, como vicepresidente; Piedad Álvarez, seguirá en la portavocía; Álvaro Sánchez Cotrina e Isabel Gil Rosiña, como portavoces adjuntos; Jorge Amado Borrella, seguirá como secretario general; Juan Ramón Ferreira, como secretario general adjunto y como vocales, Ana María Fernández, Eduardo Béjar, Soraya Vega y Nayara María Basilio. Hasta ahora, la exdiputada Maricruz Rodríguez era la vicepresidenta.

Asimismo, Álvarez ha señalado que se ha registrado la composición del Grupo Socialista en la Diputación Permanente, que estará formada por Miguel Ángel Gallardo, Piedad Álvarez, Jorge Amado y José María Vergeles. Es decir, estos seguirán siendo diputados aunque se convocaran elecciones.

Sobre este asunto, Álvarez ha recordado que se trata de una facultad de cada grupo parlamentario, dentro del marco del reglamento de la Asamblea. «No hay nada irregular, ni excepcional, ni oscuro. Los miembros de la diputación permanente los designan los grupos. Lo hemos hecho con total normalidad, como en todas las legislaturas anteriores», ha remarcado según informa el PSOE en una nota.

«Se están diciendo auténticas chorradas. Es una palabra que sé que no suena muy parlamentaria, pero es lo que están haciendo: desinformar, manipular, difamar. ¿Dónde está el fraude de ley? Gallardo fue en listas, tiene su acta emitida por la Junta Electoral, y es diputado desde el momento en que se expide esa credencial. Lo demás, es ruido interesado», ha considerado sobre este asunto.

La portavoz socialista ha recordado que Alberto Núñez Feijóo también asumió su acta de senador meses después de las elecciones generales, para poder ejercer como presidente del Grupo Popular en el Senado. «Feijóo fue designado senador autonómico en Galicia tras los comicios, sin que nadie hablara de fraude o manipulación. ¿Por qué lo que es normal en el PP se convierte en escándalo si lo hace el PSOE? La diferencia es que nosotros no lo ocultamos ni lo maquillamos. Somos transparentes y actuamos conforme a la ley», ha indicado.

En este sentido, ha defendido que el proceso seguido ha sido absolutamente legal y legítimo, y ha insistido en que el PSOE actúa con responsabilidad y lealtad institucional. «La derecha y la extrema derecha no entienden lo que es la lealtad. Nosotros, cuando el partido nos lo pide por el bien común, damos un paso atrás. Otros, solo lo hacen si hay algo que ganar a cambio», ha considerado.

Además, el Pleno de este jueves debatirá dos enmiendas a la totalidad contra la Ley de Concordia, una de Unidas por Extremadura y otra del Grupo Socialista.

«El PP vuelve a aliarse con Vox para imponer una ley que atenta contra la memoria democrática. Derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática es cruel. En esta región hay más de 200 fosas con más de 2.000 personas desaparecidas. Sus familias tienen derecho a saber dónde están sus seres queridos», ha denunciado.

Reglamentos de la Cámara

La portavoz socialista ha acusado a PP y Vox de utilizar los reglamentos de la Cámara de manera interesada, al haber modificado los tiempos de intervención para que ambos partidos dispongan de más minutos en el debate de esta polémica ley. «Han hecho trampas para poder hablar más tiempo. ¿Eso tampoco se lo han contado?», ha ironizado.

La portavoz socialista ha destacado además la comparecencia de la consejera de Hacienda, solicitada por su grupo, para explicar la ejecución del Programa de Desarrollo Rural (PDR), que cuenta con 379 millones de euros pendientes de gastar y justificar antes de diciembre de 2025.

«Nos preocupa el riesgo de que no se ejecuten estos fondos, como ya ocurrió con la PAC bajo la gestión de la señora Morán. Esperamos que no corran la misma suerte que el regadío de Tierra de Barros. La falta de gestión y planificación se ha convertido en la seña de identidad del gobierno de María Guardiola», ha manifestado, al tiempo que ha recordado que los fondos deben justificarse antes del 31 de diciembre de 2025 y, a día de hoy, la gestión es preocupantemente baja. «No se está ejecutando, no se está invirtiendo, no se está trabajando. Es inadmisible».

Frente a esta situación, ha reivindicado el compromiso del PSOE con los extremeños y extremeñas. «La sanidad está sumida en el caos, la educación retrocede, los pueblos se vacían, nuestros jóvenes no pueden acceder a una vivienda, y la Junta está más pendiente de lo que ocurre en casa del PSOE que de gestionar los problemas reales de Extremadura», ha señalado al respecto.

Álvarez ha concluido su comparecencia reiterando que «entra en juego un tiempo nuevo en el que seguiremos ejerciendo nuestra labor desde la responsabilidad, la propuesta y la voluntad de acuerdo, justo lo que ha faltado en estos dos años de gobierno de María Guardiola», ha asegurado.

«La señora Guardiola prometió un cambio y lo ha logrado; ha paralizado Extremadura. Pese a haber otorgado privilegios fiscales a los que más tienen, nuestros pueblos siguen vaciándose y los jóvenes sin oportunidades ni acceso a vivienda», ha subrayado.