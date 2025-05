Guardiola sobre la propuesta de Gallardo: «A mí no me va a usar como a otros» La presidenta de la Junta y del PP dice estar «dispuesta» a hablar sobre la eliminación de los aforamientos que le ha planteado el dirigente socialista si él renuncia a este derecho

P. Calvo Badajoz Lunes, 26 de mayo 2025, 14:39 | Actualizado 14:57h.

«El señor Gallardo ha pretendido usarme, me ha llamado por un interés personal, pero a mí no me va a usar como ha usado a una diputada autonómica y a las cuatro personas llamadas a ocupar el escaño antes que él«. De esta forma ha reaccionado la presidenta de la Junta de Extremadura y del PP regional, María Guardiola, tras conocer que el dirigente socialista ha hecho pública su conversación telefónica de esta mañana, en la que le ha propuesto sumar los votos de ambos partidos, PP y PSOE, para eliminar los aforamientos de los políticos (Asamblea y Consejo de Gobierno de la Junta). Esta eliminación requiere la modificación del actual Estatuto de Autonomía y sumar dos tercios de la cámara.

Guardiola, que según Gallardo le ha contestado que consultaría la propuesta, ha respondido públicamente que «lo que tiene que hacer es renunciar al aforamiento hoy mismo, y a partir de ahí estamos dispuestos a hablar de cualquier modificación normativa. Pero lo que no vale es pretender modificar las reglas para todos, excepto para él, que sigue aforado».

Hay que señalar que un diputado no puede prescindidr de forma individual del aforamiento al que tiene derecho, por lo que la petición de la presidenta del ejecutivo supone en realidad instarle a que no entre en la Asamblea. Gallardo, como se ha informado, ya cuenta con la acreditación correspondiente y ha anunciado que dimitirá el próximo viernes como presidente de la Diputación de Badajoz y concejal de Villanueva de la Serena. Para Guardiola, los cambios que estos días está anunciando el secretario general de los socialistas extremeños constituyen «una burda estrategia para desviar el debate público hacia la modificación del aforamiento, es desviar el foco de la utilización indebida que el señor Gallardo ha hecho de las instituciones».

«A nadie hasta ahora», ha añadido la máxima responsable del PP regional, «le urgía hablar del aforamiento hasta que un señor que se llama Miguel Ángel Gallardo y que es secretario general de los socialistas extremeños, a escasas horas de la apertura de juicio oral, desencadene una operación para terminar aforado y evitar ser juzgado por la instancia a la que le correspondía el caso».

En este sentido, María Guardiola considera que las declaraciones de Gallardo «son un ejemplo más de su huida hacia adelante». «Son un intento de desviar la atención de su implicación en el enchufe al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación, pero ya no engaña ni siquiera a los suyos», ha agregado.

Como se ha informado, el caso David Sánchez mantiene procesados al hermano del presidente del Gobierno y al secretario regional del PSOE, a quienes les piden tres años de prisión las acusaciones populares, así como a otras nueve personas. Tras la entrada de Gallardo en la Asamblea y su correspondiente aforamiento, será el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el que asuma la causa, aunque aún hay recursos pedientes de resolver, entre ellos el del Ministerio Fiscal que solicita el sobreseimiento. La jueza instructora, Beatriz Biedma, decretó el pasado jueves apertura de juicio oral, que ahora queda pendiente de las siguientes decisiones judiciales.