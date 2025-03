Gallardo y Gutiérrez presentan el máximo de avales y se disputarán el liderazgo del PSOE

1.399 avales. El número máximo de avales es lo que han presentado los dos candidatos a liderar el PSOE de Extremadura, Miguel Ángel ... Gallardo, que no ha acudido personalmente a entregar los apoyos al contrario de lo que hizo en las anteriores primarias, y Esther Gutiérrez, que sí lo ha hecho en la sede regional de Mérida. El próximo 11 de enero, casi 10.000 militantes están convocados a las urnas.

La candidatura del actual secretario general lo ha hecho a las 11 de la mañana, arropada por casi un centenar de afiliados. Entre los asistentes, numerosos alcaldes socialistas como Antonio Rodríguez Osuna (Mérida), José María Ramírez (Almendralejo), Ana Belén Fernández (Villanueva de la Serena); Juan Mari Delfa (Puebla de la Calzada), Ana Belén Valls (Cabeza del Buey), Ramón Díaz Farias (Villanueva del Fresno), Miguel Ángel Rodríguez (Barcarrota), Manuel Antonio Díaz (La Albuera) o Luis Amado Galán (Mata de Alcántara). También han estado los diputados cacereños Jorge Amado y Juan Ramón Ferreira.

Ana Belén Valls, portavoz de la candidatura de Gallardo a la reelección al frente del liderazgo de los socialistas extremeños y alcaldesa de Cabeza del Buey, ha dicho que «ha sido muy fácil recoger los avales» porque cuentan con «la fuerza de la militancia». Aunque ha presentado 1.399, el tope máximo que permite los estatutos, la opción que representa Miguel Ángel Gallardo ha logrado recabar más de 3.300 avales físicos, a los que habrá que sumar los avales on-line.

Valls ha remarcado que el PSOE es el partido de Extremadura y que el nuevo proceso de primarias servirá no solo para reforzar a su formación política para «servir a la ciudadanía y derrotar al Gobierno de derecha que tanto daño está causando» sino también para reforzar el proyecto de Gallardo.

Ampliar Llegada de militantes del PSOE con los avales de la candidatura de Gallardo. Javi Cintas

«Vamos a consolidar un proyecto iniciado hace ocho meses», ha dicho Valls, que ha agregado que no teme que el proceso de primarias provoque mayor enfrentamiento interno entre los socialistas extremeños. «Somos compañeros (en referencia a la candidatura encabezada por Esther Gutiérrez). No nos van a encontrar en el enfrentamiento porque los procesos de primarias los vivimos en este partido dentro de la normalidad. Este proceso nos va a consolidar», ha remarcado Ana Belén Valls.

En nota de prensa posterior, la candidatura de Gallardo asegura que ha recabado 3.300 avales, mensaje con el que quiere hacer una clara demostración de fuerzas, al igual que con la puesta en escena de esta mañana en la sede regional del PSOE.

«De lo que se trata es de tener un PSOE mucho más fuerte para alcanzar una Extremadura imparable», ha añadido la candidatura en su nota.

Por su parte, Esther Gutiérrez ha acudido a la sede regional del PSOE en Mérida rodeada por una treintena aproximada de militantes. Entre ellos, la exalcaldesa de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina; el alcalde de Serradilla, Francisco Javier Sánchez Vega; los diputados en la Asamblea Andrés Moriano, de Villafranca de los Barros, Mari Cruz Buendía (Fuente de Cantos), Alfonso Beltrán (Sierra de Gata) y Ricardo Andrés Utrera (Badajoz) además de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento cacereño, Ana Belén Fernández.

Gutiérrez ha acudido a la sede regional del PSOE rodeada por una treintena aproximada de militantes. Javi Cintas.

Gutiérrez ha dicho en rueda de prensa, tras entregar los avales, que su candidatura «no es un proyecto personal sino compartido» y ha dado las gracias a la militancia por su apoyo en este momento inicial de las primarias. «Hay una parte importante de este partido que quiere cambio», ha esbozado la exconsejera de Educación y Empleo y vicepresidenta de la Diputación cacereña. Ha agregado que quiere acceder a la Secretaría General del PSOE extremeño porque así «ganará todo el partido, no una parte» y ha enfatizado que rechaza el provincianismo. «Esto no es una cosa de Cáceres o de Badajoz sino de Extremadura. Por eso hay que convencer, no vencer. Hay que convencer no solo a la militancia sino a la ciudadanía de que nuestro proyecto es el mejor para Extremadura, para acabar con las políticas de derecha», ha expresado.

Para Esther Gutiérrez, el nuevo proceso de primarias que afronta el PSOE de Extremadura debe tener como final «un aprendizaje» que a su juicio no lo ha habido en el desarrollado a principios de año. «Entonces se debía haber sacado el aprendizaje de la integración (en referencia a Gallardo). No se supo entender el mensaje de la integración».

Gutiérrez ha finalizado pidiendo respeto y que la forma y el fondo en la acción política sea constructiva. «Quiero representar una política constructiva que cambie la vida de la gente», ha finalizado.

Su candidatura informó posteriormente en nota de prensa que al máximo de avales presentado esta mañana «hay que añadir otro número importante recibidos a través de la plataforma web habilitada para ello».

«Este partido pertenece a las y los militantes de Extremadura y son ellos los que tendrán que decidir de manera democrática, esto no es un proyecto contra nadie, es un proceso democrático», ha añadido Gutiérrez en su comunicado.