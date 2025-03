Gallardo: «Guardiola demuestra debilidad y nerviosismo»

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, miente «sin despeinarse» al hablar ... del regadío de Tierra de Barros, tras su anuncio sobre reservar 20 millones de euros para el proyecto, cuando en el presupuesto de este año, aún en vigor, había 170 que han sido destinados a otros fondos.

Guardiola «tiene un problema, y es que no se acuerda de lo que dijo ayer» y «cuando uno tiene la memoria tan frágil tiende a mentir sin despeinarse», ha señalado Gallardo, en declaraciones a los medios de comunicación en Badajoz, al referirse a la comparecencia de este viernes de la presidenta extremeña.

Según Gallardo, el «problema» de Tierra de Barros «no ha sido nunca un problema presupuestario», puesto que había presupuestados 170 millones de euros. Por lo tanto, si «realmente» lo que quiere es llegar a un acuerdo con el PSOE de cara a los presupuestos, «le faltan 150 todavía».

En este sentido, ha pedido a Guardiola que los diputados del PP en el Congreso aprueben la senda de gasto presentada por el Gobierno, que permitiría a la región recibir fondos adicionales en transferencias del Estado.

«Más mentira aún es la que se descubre diciendo que va a poner 20 millones para Tierra de Barros, porque si el problema era Europa, ¿por qué ahora Europa no tiene problemas para que se inicie Tierra de Barros?», ha preguntado.

Y es que, para Gallardo, «es todo muy desafortunado» y «fruto de que no existe proyecto político en esta región», cuya presidenta «ha decidido vivir cómodamente en su mundo y un día nos dice una cosa, otro día nos dice la contraria y no se despeina», mientras Extremadura, como ha lamentado, está «en la nada, parada, desestabilizada» y de los proyectos que se habían impulsado «ya no se habla de ellos».

Presupuestos de 2025

Con respecto a la negociación de los próximos presupuesto generales de la comunidad, ha recalcado que los socialistas van a «contribuir a la estabilidad» de la región porque creen en Extremadura y no miran por el liderazgo del partido, sino por los extremeños.

Para ello, si Guardiola quiere el apoyo de los socialistas a sus cuentas tiene que «revertir los regalos fiscales» a 1.200 extremeños, y tiene que «recuperar» el proyecto de Tierra de Barros «en su totalidad, porque ya se ha demostrado que era mentira que Europa lo impedía».

También tiene, «indiscutiblemente», que sentarse a dialogar sobre la necesidad de que los servicios públicos y la educación «no se vean resentidos», así como «revertir» la supresión de la gratuidad de los comedores escolares.

Para Gallardo, la comparecencia de Guardiola de este viernes ha mostrado «debilidad» y «nerviosismo», más aún tras la «derrota» en el parlamento extremeño este pasado jueves, donde el PP se quedó solo y sin poder sacar adelante una propuesta contra el cupo catalán.

Sudar la camiseta

A este respecto, ha expuesto que «la soberbia está reñida con la debilidad parlamentaria» que tiene Guardiola, quien «va a tener que sudar mucho la camiseta», porque «cuando uno tiene una minoría inmensa» lo que tiene que hacer es «dialogar más para poder pactar y no imponer», al hilo de lo cual ha agregado que «la imposición en gobiernos tan débiles lo único que lleva es al desastre».

Acto seguido, Miguel Ángel Gallardo ha recalcado que María Guardiola ha trasladado que va a hacer un presupuesto expansivo, que va a crecer y ser un inversor, pero que «lo que se le ha olvidado decir» es que «ese presupuesto, que ya de por sí es expansivo como consecuencia de las entregas a cuenta del Gobierno de España, es decir, de los incrementos del Gobierno de España, lo puede ser más aún si los diputados del Partido Popular en Extremadura votan a favor de la senda de estabilidad».

Sobre esto último, ha señalado que la senda de estabilidad va a ser la que va a marcar los presupuestos para el año 2025, los cuales se pueden aprobar con o sin dicha senda, aunque «la diferencia es que si se aprueba esta última »no hay limitación, y por lo tanto no hay restricción«, además de suponer más de 200 millones de euros para la propia comunidad y en torno a unos 40 millones para los ayuntamientos.

Reunión con Guardiola

Gallardo también ha sido interpelado por el hecho de que, ante la reunión que había solicitado por carta a Guardiola para acordar una postura común sobre financiación autonómica, el PP le ha replicado que la presidenta extremeña se reunirá con él para abordar la financiación autonómica cuando se ponga «del lado» de los extremeños y no de Pedro Sánchez.

Sobre esto mismo, Guardiola se ha referido este viernes a dicha carta remitida por Gallardo y a que su partido rechaza en la Asamblea la propuesta de pronunciamiento del PP contra el concierto catalán.

El líder del PSOE extremeño ha expuesto que ve a Guardiola «muy nerviosa» y que su «problema» como secretario general «no es de credibilidad ni de claridad», tras lo que ha reafirmado que ha dicho «claramente» que no van a permitir desde Extremadura «que existan privilegios».

Y que así lo han expresado «con contundencia» en la región y en Madrid: «nuestro objetivo, nuestro principal defensa es de los extremeños, Extremadura es lo primero».

«Ella hizo la dirección inversa, primero fue a Génova a que le autorizaran que tenía que escribirme y posteriormente se escuda bajo ese mantra permanente, que es aburrible, que es ir contra el Gobierno de España», ha subrayado, para resaltar que el problema que tienen los extremeños no los está generando el Ejecutivo Central, sino el del PP de Extremadura y lo que tiene que hacer Guardiola es trabajar «por y para los extremeños».

Sobre la citada reunión, ha incidido en que la planteaba «precisamente» en aras de que «fuera fuerte a Madrid» y con una posición «definida de la inmensa mayoría del Parlamento de Extremadura», pero que «su soberbia le hace ir con una infinita debilidad, porque ya ni sus socios, ni sus socios, la respetan», así como en que está «dispuesto a ayudar a Extremadura, no a ayudarla a ella».

Interpelado por el voto en contra del PSOE a dicha propuesta referida al cupo catalán, ha replicado que una cosa es la defensa de Extremadura y otra que, para defender la región, «se intente insultar al Gobierno de España», así como que le faltaba al respeto a él mismo como secretario general de los socialistas en Extremadura.

«Cuando uno quiere dialogar y quiere acordar no se ponen condiciones, y creo honestamente que la que está en peor situación para poner condiciones es la señora Guardiola», ha concluido, para zanjar que «va a tener que sudar la camiseta en cada una de las votaciones», aunque tiene «la suerte» de tener delante a un partido que «por encima de su quehacer diario siempre vamos a tener la responsabilidad de mirar por esta tierra».