El PSOE no apoyará los Presupuestos si se mantienen «privilegios fiscales» en Extremadura

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, no ha cerrado la puerta a acordar con la Junta de Extremadura la aprobación de los Presupuestos ... Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2025, pero establece algunas «premisas», como es el caso de la reversión de los «privilegios fiscales» para los que más tienen, la gratuidad universal de los comedores escolares y seguir adelante con un el regadío de Tierra de Barros «bien dotado».

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión mantenida con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, que ha iniciado este viernes la ronda de contactos con los grupos políticos de cara a la negociación de las cuentas autonómicas del próximo año.

Una reunión que la dirigente socialista ha enmarcado en la «necesidad» motivada por la «minoría absoluta» del PP tras la ruptura del pacto con Vox, y que se vio escenificada este pasado jueves en el parlamento extremeño.

En este sentido, se ha referido al «nerviosismo» que ha demostrado la presidenta de la Junta, María Guardiola, al convocar una comparecencia este viernes, antes de las reuniones ya previstas con anterioridad, para anunciar asuntos del presupuesto.

Con ello ha puesto de manifiesto que «la voluntad política para la negociación es la que es», y que las reuniones «no son fruto de la voluntad, sino de la necesidad que tienen de buscar, en este caso, al partido mayoritario, que es el Partido Socialista, para intentar llegar a acuerdos», ha insistido Álvarez.

En todo caso, ha advertido que mantienen la misma «hoja de ruta» expuesta hasta ahora, es decir, que están «dispuestos al diálogo por responsabilidad, por lealtad», a pesar de que la propia presidenta ha actuado al contrario con el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, al que «ha privado la posibilidad de hablar para llevar un frente común sobre la financiación autonómica».

«Guardiola sabe que con el único partido que puede contar para hacer frente común es con el Partido Socialista», ha remarcado Álvarez, quien ha recordado lo ocurrido este pasado jueves en el parlamento donde no consiguió atraer los votos de Vox y Unidas por Extremadura quedándose así en solitario.

Justicia social

De este modo, ha avanzado que la próxima semana presentarán sus propuestas al presupuesto regional, basadas en unas «premisas», entre las que ha citado, en primer lugar, «revertir los privilegios fiscales a los que más tienen», al considerar que «no es de justicia social que el que más tiene menos contribuya».

Esto es lo mismo, ha dicho, que plantea el PP en la negociación de la financiación autonómica, que «las comunidades que más tienen sean las que más aportan», de tal forma que los socialistas defienden que «los ciudadanos que más tienen son los que más tienen que aportar, para que los que más necesitan sean los que más reciban».

En segundo lugar, «recuperar la gratuidad universal de los comedores escolares y las aulas matinales», especialmente, cuando desde la propia Consejería de Educación se ha informado de que solo un 20 % de los alumnos se han quedado sin la ayuda, lo cual «no tiene ningún sentido en un presupuesto tan expansivo, hacer que las familias tengan que soportar ese gasto».

Y, en tercer lugar, ha mostrado su sorpresa por el anuncio de Guardiola acerca del regadío de Tierra de Barros y los 20 millones de euros que incluirán los presupuestos, que son «unas raspas, una propinilla», en comparación con los «más de 200 millones de euros que tenían y que han desviado a otros fondos».

Para los socialistas, ha remarcado, «sigue siendo una línea roja el regadío de Tierra de Barros, pero bien dotado y bien financiado», porque «no tiene ningún sentido hacer anuncios huecos, vacíos», porque con 20 millones «no se hace» el proyecto.

Por tanto, los socialistas seguirán acudiendo a estas reuniones para hacer «propuestas serias y responsables, estudiadas, realistas, que beneficien al conjunto de los extremeños», y siempre basadas en la «justicia social».

Álvarez ha remarcado que Extremadura se enfrenta a un «escenario de incertidumbre y de inestabilidad política» y que «solamente» el Partido Socialista, el partido «más votado» por los extremeños, puede «devolver esa certidumbre y puede devolver esa estabilidad» a Extremadura que «hoy es más necesaria que nunca».

Según lo que les ha trasladado la consejera en la reunión, se esperan unos ingresos mayores a los del ejercicio anterior, con lo cual «Extremadura no tiene un problema de ingresos, a pesar de lo que se ha dicho una y mil veces», sino que «está bien financiada por Europa y bien financiada por el Gobierno de España», porque «esa sensibilidad con Extremadura se tiene, se ha tenido y se tendrá siempre que esté el Partido Socialista» en la Moncloa.

En cuanto a la previsión de gastos, la consejera les ha trasladado que al igual que los ingresos son «susceptibles de modificación en virtud de las propuestas que hagan los diferentes partidos políticos».

En este punto, ha dicho que los socialistas, a diferencia de Vox, no ha vetado a ningún grupo, porque primero quieren «escuchar, trabajar, aportar y mejorar» Extremadura, ya que si no creyera que se puede llegar a acuerdos con el Gobierno, no habrían acudido a esta reunión.

«Nosotros no cerramos ninguna puerta, nosotros no volamos ningún puente, porque sabemos lo difícil de la situación», ha señalado Piedad Álvarez, quien ha añadido que Extremadura «no puede perder ni un día» en un «momento económico expansivo» como el actual.

La portavoz socialista cree a la consejera extremeña cuando les ha trasladado que «no hay ninguna línea roja» respecto a la negociación con unos partidos u otros.