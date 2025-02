Gallardo, Garlito y Vergeles presentan sus precandidaturas para liderar el PSOE extremeño

Miguel Ángel Gallardo, José María Vergeles y Lara Garlito han presentado este domingo sus precandidaturas a la Secretaría General del PSOE en Extremadura. Los lugares ... elegidos han sido Badajoz, en el caso de Vergeles y Garlito, y Trujillo en el caso del actual presidente de la Diputación de Badajoz.

Miguel Ángel Gallardo fue recibido y despedido esta mañana con besos y abrazos de numerosas personas, algunas de ellas llegadas en autobús de distintos puntos de Extremadura. Era el primer acto de precampaña, bajo un sol primaveral, y el precandidato eligió el paseo Ruiz de Mendoza de Trujillo. Gallardo, que no se cansó de saludar a los militantes, estuvo acompañado por el líder socialista y ex alcalde trujillano, José Antonio Redondo, así como la alcaldesa de Calamonte, Lola Enrique y quien fuera consejera de Cultura, Nuria Flores.

Gallardo reconoció que ese acto no se ha hecho por casualidad en la ciudad trujillana. Recordó que desde 1987 hasta 1993, se celebró en esta localidad cacereña la fiesta de Extremadura en las calles y en sus plazas. «Empezábamos a quitarnos la mochila, esa que tanto nos ha pesado a lo largo de la historia y por eso no es causalidad que sea en Trujillo». Asimismo, puso de manifiesto que el acto se hizo en un lugar abierto, porque, «de forma simbólica, es donde queremos volver, a la plaza de los pueblos».

Ampliar Gallardo, en Trujillo. J. S. P.

El aspirante a la secretaría general del PSOE extremeño insistió en que uno de sus objetivos es cambiar el partido. De igual forma, puso de manifiesto la importancia del municipalismo y la militancia. En este sentido, tuvo un recuerdo especial para Charo Cordero, quien fuera alcaldesa de Romangordo y presidenta de la Diputación de Cáceres.

En su intervención, se comprometió a que si lidera el PSOE extremeño será «un partido autónomo, que defienda a Extremadura siempre, para ser capaz de ir contra de lo que dice la derecha en Extremadura» y siendo leal al Partido Socialista. Asimismo, apuntó que para ser secretario general «no va a ser participe ni de cuotas ni de pasteleos». Por ello, prefiere no pensar que «algunos proyectos se conformen para intentar frenar al que sabe que va a cambiar el Partido».

Reconoció también la relevancia que tiene el haber sido concejal y alcalde. Aseguró si no tiene el respaldo de la militancia, «yo no voy a molestar, yo ayudaría al compañero, ganando desde Villanueva de la Serena. Nunca estaría en la ejecutiva para frenar, para molestar». En ese sentido, pidió lo mismo para el resto de compañeros. «No pueden estar condicionando ni por cuotas ni por porcentajes». Además, indicó que, en la actualidad, se vive el peor momento del partido. Por ello, no entiende que haya gente que reparta cargos. En su caso, lo único que va a repartir son «cargas de trabajo».

Lara Garlito ha elegido la capital pacense y en concreto, el Hotel Zurbarán. Ha reunido varios centenares de militantes, entre ellos el alcalde de Olivenza y presidente de la Fempex, José Manuel González Andrade; la secretaria general del PSOE en Cáceres, Belén Fernández; y la directora general del Sepes del Gobierno, Leyre Iglesias, entre otros.

Ampliar Garlito, en Badajoz. J. V. ARNELAS

Garlito se ha mostrado preparada para ser la primera mujer en ostentar la Secretaría General del partido. «El PSOE de siempre que ha sabido entender sus diferentes generaciones, siempre hemos sido hijos de nuestro tiempo, siempre hemos estado ahí cuando se nos ha necesitado y hoy estamos aquí», ha señalado, según recoge la agencia Europa Press.

Sobre su modelo de partido, ha citado a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y Charo Cordero. Al primero, porque «transformó a Extremadura»; al segundo, porque «humanizó la política»; y a la fallecida Cordero, por «municipalista y feminista».

José María Vergeles también ha presentado su precandidatura en Badajoz. Para el acto, ha elegido el parque de San Fernando, junto al busto en homenaje al que fuera alcalde socialista en Badajoz, Manuel Rojas. Militantes de ambas provincias le han acompañado este domingo por la mañana.

Ampliar Vergeles, en Badajoz. J. V. ARNELAS

En su intervención, ha desgranado su propuesta en tres ejes: militancia, igualdad y nuevas formas de participación orgánica. El proyecto que presenta, ha dicho, es en favor del PSOE y no en contra de nada ni nadie. «Lo hago desde el convencimiento que solo con un partido fuerte y unido podemos recuperar el Gobierno de la Junta para seguir construyendo la Extremadura que necesitan sus ciudadanos», ha dicho, según la nota enviada.

«Las casas del pueblo tienen que ser los lugares naturales se reunión, de participación y de creación de futuro. Pero tenemos que modernizarnos, incluir otras formas de participación, por ejemplo, poner en marcha un canal militancia», ha dicho sobre el primer eje. «Hay que apostar de forma decidida por aquellos compañeros que están en oposición en sus pueblos, con una relación más directa con el secretario general. En este proceso, las Juventudes Socialistas tienen un papel clave», ha añadido.

Sobre el segundo eje, la igualdad, ha remarcado que «no solo el feminismo, que por supuesto, sino la igualdad real, remover todos los obstáculos para una militancia en igualdad y cultivar los liderazgos en igualdad». Con respecto a las nuevas formas de participación orgánica, propone una Conferencia Política programática con el objetivo de «encontrar respuestas a una nueva clase media y trabajadora que se enfrenta a las dificultades del día a día».