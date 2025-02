Vergeles: «No soy mujer ni tengo menos de 50 años, pero me presento a secretario general»

A seis meses de las elecciones de 2003, el entonces consejero de Sanidad, Guillermo Fernández Vara, le pide que asuma la Gerencia del área de ... salud de Badajoz. Es en ese momento cuando comienza la trayectoria política de José María Vergeles Blanca (Fuente del Maestre, 1969). Tras esa cita electoral, este doctor en Medicina y Cirugía por la UEx asume mayores responsabilidades en el SES hasta ser el consejero de Sanidad en las dos últimas legislaturas de Vara. Ahora aspira a sucederle como líder de los socialistas extremeños.

–¿Por qué quiere ser el secretario general del PSOE de Extremadura?

–Porque creo que el valor del partido está en sus militantes y hay un sector de la militancia que jamás ha pedido nada, que le importan poco las medallas y que se ha dedicado a luchar por una sociedad mejor. Por ellos, por responsabilidad, quiero ofrecer lo mejor que tengo, que son mi esfuerzo, dedicación y conocimientos, los que he adquirido en la educación pública y porque hay un régimen de becas, y construir juntos un partido fuerte y unido que haga que el PSOE siga siendo una referencia para la sociedad extremeña. No se pueden ganar unas elecciones si no se tiene un partido fuerte y unido. Lo que nos dice la experiencia es que en las agrupaciones donde hay división no hemos conseguido gobierno.

–¿El PSOE no es ahora un partido fuerte y unido?

–Siempre lo es porque su fuerza está en la militancia. El problema es que la sociedad es cambiante, la clase media no es la que era hace unos años y, probablemente, uno de los retos que me planteo en la Secretaría General ,y es lo que ofrezco, es ser capaces de organizar una conferencia política y programática que nos permita ampliar nuestra referencia como partido que defiende a clases medias y trabajadoras.

–Se ha pensado mucho presentarse a las primarias, ¿por qué se ha decidido a dar finalmente el paso?

–Creo que cuando uno se presenta es porque tiene un proyecto colectivo, no individual. Cuestión distinta es que lo tiene que presentar alguien individualmente, y yo me he decidido a dar el paso porque tengo a compañeros que quieren construir un proyecto colaborativo y ofrecer la oportunidad a la militancia de participar en él.

–Entonces, igual que usted, ¿ese proyecto lo podría encabezar cualquiera?

–Han querido que yo represente este proyecto colectivo.

–¿Quiénes?

–Un grupo de personas de distintas edades, hombres, mujeres, militantes de toda la comunidad autónoma, algunos en la oposición, otros en el gobierno y de las dos provincias, porque defendemos un proyecto regional.

–Le pregunto por nombres concretos.

–No los puedo citar a todos.

–Pero puede citar a algunos.

–No, todo a su debido tiempo.

–¿Entre ellos está Guillermo Fernández Vara, le ha animado a presentarse?

–Se lo he comunicado porque es mi secretario general, pero yo me presento por responsabilidad. Yo le he dicho que iba a dar el paso y él, lógicamente, pues lo ha respetado.

–¿Qué opinión le merecen Miguel Ángel Gallardo y Lara Garlito, las dos personas con las que de momento competirá por la Secretaría General?

–Creo que son dos personas valientes. Asumir la Secretaría General es una responsabilidad.

–¿Pero no cree que puedan liderar un proyecto colectivo para el PSOE?

–Uno de los requisitos que yo me planteé antes de dar el paso es que el proyecto que yo defiendo no puede ir contra nadie, solo a favor del PSOE. En unas primarias no hay adversarios, sino compañeros que defienden modelos de partido, cómo entienden que pueden construir un PSOE más fuerte, es lo que hay que ofrecer a la militancia y, si convencen, esa será la mejora manera de llegar a la unidad en el partido. Se esté o no de acuerdo con las primarias, de eso van, de ofrecer un proyecto colaborativo, un proyecto regional en el que cabe todo el mundo y no sobra nadie.

–Su candidatura dividirá aún más el voto, ¿cómo saldrá el partido tras las primarias?

–No hay mejor forma de llegar a la unidad que defendiendo un modelo de partido y respetando lo que diga la militancia.

–¿Se propone llegar hasta el final en esta carrera por la sucesión o no descarta incorporarse a alguna de las otras candidaturas?

–Yo me presento por un proyecto colaborativo y voy a llegar hasta el final.

–¿Y cuál es ese proyecto?

–Mirar por la militancia, creo que es preciso generar debates que nos permitan expresarnos sin miedo y en libertad, y defender distintos argumentos y sensibilidades en un partido que es plural, que representa desde el centro izquierda hasta una clara izquierda. La participación de los militantes debe reforzarse de manera digital y con un canal directo con la Secretaría General y la Ejecutiva Regional. Además hay que ofrecer formación a la militancia, que sientan que pertenecen a algo, que es el incentivo más importante que puede tener una persona en la vida, y otorgar una relevancia importante a los compañeros que están en la oposición, para que se sepan manejar en ella. Es necesario también una conferencia política y programática para marcar los objetivos del partido.

–¿Para recuperar la confianza de la clase media y trabajadora?

–Para ser capaces de poder conseguir repetir el modelo de éxito que se produjo en la oposición entre 2011 y 2015, y que yo tuve el privilegio de vivirlo en primera persona, porque logramos ser un gobierno en la sombra, y sí, para ampliar la confianza de la sociedad extremeña en el PSOE, para que siga siendo una referencia, el gran instrumento de la política para facilitar la vida a las personas.

–¿Ya no lo es?

–Sí lo es, si no yo no estaría aquí, pero hay que trabajar para mantenerlo fuerte y unido.

–¿Se considera un candidato de consenso?

–No sé si represento el consenso, pero en mí, desde luego, no van a encontrar disenso.

–¿Confía en ganar?

–Confío en que puedo convencer.

–Aunque no cumple ninguno de los requisitos de los que han hablado dos referentes de su partido como son Guillermo Fernández Vara y el ahora delegado del gobierno, José Luis Quintana.

–Quiere decir que no soy mujer ni joven.

–Vara ha dicho que le gustaría que una mujer le sucediera y Quintana que las riendas las deben tomar menores de 50 años.

–Así es y, efectivamente, yo no cumplo ningún requisito.

–Pero no comparte sus opiniones.

–Las respeto. Yo no soy mujer ni tengo menos de 50 años, pero aporto y pongo sobre la mesa capacidad de trabajo y dedicación. Y creo, además, que es tiempo de cultivar los liderazgos horizontales, los que no están en el vértice de una pirámide y son capaces de hacer un partido participativo y participado, sin llegar al modelo asambleario pero, en cualquier caso, para hacer más PSOE y construir una alternativa de gobierno.

–Si es secretario general, ¿será el candidato a la Junta?

–El proceso que nos hemos dado es para elegir al secretario general; después, cuando llegue ese momento, se decidirá. Pero yo no creo en las bicefalias, lo que no significa que también haya que convencer después a la militancia de que el secretario general puede ser el candidato. Pero, como yo digo siempre, el salchichón a rodajitas para no atragantarnos.

–Hasta ahora en el PSOE el secretario general ha sido siempre candidato.

–Es así. Pero yo, lo que quiero dejar claro, es no me presento a las primarias y mi primer objetivo es ser presidente de la Junta de Extremadura. Yo me presento a las primarias para reforzar el PSOE, para tener una conferencia política y programática y que la militancia constate que somos una opción de gobierno. Y esto es algo distinto a decir que las primarias son el paso para ser presidente de la Junta. Yo sé a qué me presento en este momento.

–Se supone que el objetivo prioritario de cualquier secretario general socialista es ganar a María Guardiola y que, por tanto, las primarias sí son un medio para llegar a ese fin.

–El objetivo de todos los que nos presentamos a la Secretaría General es ganar el gobierno de la Junta, no a María Guardiola, porque está archidemostrado que el legado de los gobiernos socialistas es tan importante que tenemos que seguir siendo esa referencia.

–¿Al PSOE le urge cerrar la etapa de Fernández Vara?

–Nunca he tenido prisa. He respetado todos los tiempos, porque entiendo que hay que ser respetuoso con el legado del PSOE y los cambios deben producirse de la forma más adecuada posible. Si se tarda más, pues ya está, yo no he tenido prisa. Porque el puesto de secretario general no está vacante y, hasta que haya otro, Guillermo Fernández Vara está ejerciendo como tal, liderando la ejecutiva, orientando al grupo parlamentario y a las diputaciones en la oposición y también a la Delegación del Gobierno, y está construyendo Extremadura desde el Gobierno de España. Yo creo que no hay vacante. Por eso no hay que tener prisa, sino hacer las cosas bien. Esto es presentarse, convencer, dar lo mejor de ti mismo y respetar a la militancia, porque de hacer bien este proceso depende la unidad del PSOE.

–¿Le parece mal que Gallardo y Garlito hayan anunciado que participarían en el proceso antes de que se hubieran fijado las fechas de las primarias y el congreso extraordinario?

–Yo solo puedo decir que yo no lo he hecho, pero no voy a decir qué tienen que hacer los demás ni valorar lo que hacen. Porque, insisto, no voy contra nadie. Quiero un partido fuerte y unido.