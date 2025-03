El PSOE aplaza su calendario de primarias a instancia de Ferraz

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura no aprobó este viernes el calendario de primarias que estaba previsto. En el encuentro celebrado en Mérida, ... según el comunicado que emitió después el partido, se puso en marcha el proceso congresual que deberá culminar con la celebración del 14º Congreso Regional Extraordinario, en el que se elegirá al sustituto de Guillermo Fernández Vara.

Pero lo cierto es que no se aprobó ningún trámite para ello y que su puesta en marcha, en realidad, dependerá de Ferraz, porque será la Ejecutiva federal la que decidirá cuándo arranca el proceso de renovación. Después la regional tendrá que volver a reunirse y aprobar el borrador del calendario de primarias, el que estaba previsto que se debatiera en la reunión de ayer, para convocar una nueva reunión de la Comisión Ejecutiva Regional y presentar la propuesta de calendario de primarias que deberá ser ratificado en el Comité Regional, máximo órgano entre congreso y congreso, y más tarde volver a ser confirmado por la Comisión Ejecutiva Federal.

En realidad, a pesar de la convocatoria de la regional que se lanzó el lunes, pocos ayer en el PSOE esperaban que se aprobara el calendario que fijara las fechas de las primarias. Ferraz ha optado por ralentizar el ritmo imprimido al relevo de Fernández Vara y retrasar un calendario que depende de Pedro Sánchez, de su decisión de renovar la Ejecutiva federal y del método elegido para ello. Fuentes del PSOE aclaran que se trata de una renovación habitual tras unas elecciones y que la misma debe producirse antes de los congresos regionales. Por tanto, hasta conocer la decisión de Sánchez, el PSOE extremeño tendrá que esperar.

Tras perder el gobierno de la Junta por el pacto alcanzado entre PP y Vox, el expresidente extremeño adelantó que no sería el jefe de la oposición en la Asamblea ni tampoco se mantendría en la Secretaría General del partido. La continuidad de su vida política como senador en Madrid no ha modificado su hoja de ruta en la región y, por eso, tras abandonar primero la presidencia del grupo parlamentario, quiere poner en marcha ahora el proceso para elegir a su sustituto al frente del partido. Pero las fechas de este proceso dependerán de si finalmente Pedro Sánchez convoca o no un congreso federal, que sería previo al regional. Así que los plazos que barajaban los socialistas extremeños de iniciar sus primarias el próximo enero, ahora están en el aire.