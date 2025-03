El PSOE arranca sus primarias con Gallardo como favorito

Un congreso extraordinario pendiente de Ferraz

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE se reúne a las cinco de esta tarde en Mérida para dar luz verde al calendario que regirá el proceso de primarias para elegir al sucesor de Guillermo Fernández Vara. Un borrador que, no obstante, podría sufrir notables modificaciones si Pedro Sánchez decide, una vez ha formado gobierno, hacer cambios en la Ejecutiva federal, «lo que no afectaría de forma importante al congreso regional», o convocar un congreso federal para el mismo fin, «renovar la dirección tras estas elecciones y los nombramientos en el gobierno», explican fuentes consultadas. «Y esta última opción, no descartada en estos momentos, sí tendría consecuencias para el congreso regional, puesto que se tendría que posponer hasta que se celebrara el federal». De no producirse ni una cosa ni otra, «lo normal, a falta de conocer el calendario que se presente a la ejecutiva, es comenzar el proceso de primarias en enero y evitar la Navidad», añaden fuentes del PSOE.