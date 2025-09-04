Gallardo advierte que rechazar la condonación de la deuda sería «la mayor traición a Extremadura en nombre de Feijóo»

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha alertado este jueves de que si finalmente Guardiola «antepone los intereses del PP ... frente a los intereses de Extremadura», y rechaza la condonación de la deuda, sería «la mayor traición que se hace a esta tierra en nombre de Feijóo, en nombre del fracasado Feijóo», ante lo que los socialistas deben alzar la voz«.

Por eso, Gallardo ha advertido que desde el PSOE van a estar «muy atentos a qué hace el gobierno del PP en la quita de la deuda», tras lo ha advertido que no van «a permitir que Extremadura no se beneficie de aminorar la deuda en un 32 por ciento y 1.712 millones de euros», ha dicho.

«No lo vamos a permitir», ha reiterado Gallardo, quien ha aseverado que con 1.712 millones de euros «se podrían hacer 12.000 viviendas a 140.000 euros», por lo que de esta forma «ya tendría resuelta, Guardiola, la situación de la vivienda en Extremadura».

Miguel Ángel Gallardo se ha pronunciado de esta forma este jueves en el acto del inicio del curso político del PSOE, en el que han participado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el secretario general de Mérida y alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

«No han sido meses fáciles para mí»

En su intervención, el dirigente socialista extremeño ha admitido que «no han sido meses fáciles» para él, ya que desde que fue elegido secretario general del PSOE de Extremadura, «coincidentemente, se presentaron denuncias por grupos ultraderechistas precisamente para engordar y crear un caso que nunca existió».

Ampliar Raquel Puerto, Miguel Ángel Gallardo, Isabel Rodríguez y Antonio Rodríguez Osuna. JM ROMERO

«No os voy a engañar, lo he pasado mal», ha admitido Gallardo en relación a su imputación en la causa por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, quien ha apuntado: «Os voy a decir una cosa, la derecha no me conoce. Yo me afilié a este partido precisamente para combatir las injusticias».

Por todo ello, «si piensan que las convicciones se pueden combatir con las denuncias falsas, están equivocados», ha reafirmado Gallardo, quien ha señalado que «no solamente estoy más fuerte, sino que voy a trabajar cada día junto con vosotros y con vosotras para ganarles las elecciones», ha reafirmado.

Unas elecciones que van a ganar «saliendo a la calle, hablando con la gente, trasladándole una Extremadura ambiciosa, una Extremadura distinta, una Extremadura real frente al cartón piedra que nos quieren imponer», ha resaltado.

Orgulloso del Gobierno de España

Durante su discurso, Gallardo se ha mostrado «orgulloso» del Gobierno de España, y ha destacado que «mientras España avanza Extremadura retrocede», tras lo que ha valorado la subida del Salario Mínimo Profesional o de que el paro esté «en mínimos históricos».

«Lo triste de todo esto es que mientras que España avanza, Extremadura está retrocediendo», tras lo que el dirigente socialista ha señalado que «la sanidad en Extremadura empieza a deteriorarse, empieza a ser un caos», al igual que la educación, donde «está aumentando el fracaso escolar», o la región está «a la cola en la dependencia», ha alertado.

En cuanto a la puesta en marcha de la nueva Ley de la Vivienda, el dirigente socialista ha aseverado que en Extremadura «la tienen bloqueada», mientras las ciudades de Badajoz y Cáceres «tienen un verdadero problema porque son zonas tensionadas que no se declaran», ya que a Guardiola lo que le importa «no son problemas que tengan las familias, sino que lo que les interesa es lo de siempre, el mercado.

Ante esta situación, Gallardo ha señalado que el PSOE ha realizado propuestas «siempre desde la lealtad institucional», con el objetivo de ayudar «para que la vivienda no sea un privilegio sino que sea un derecho», y ha señalado que «frente a un gobierno que solamente piensa que gobernar es la foto y el foco, hay una oposición que está pendiente de los problemas de los extremeños», ha dicho.

El dirigente socialista ha señalado que tras dos años de gobierno del PP en Extremadura «ya se visibiliza la incapacidad de este gobierno», algo que «se ha tenido que ver, desgraciadamente, en los incendios», ante los que ha tenido un reconocimiento a la actuación de los alcaldes afectados por «la mayor tragedia medioambiental que se ha producido en Extremadura», ha aseverado.

Y es que, «desgraciadamente su incapacidad también ha hecho que los incendios que se han producido este año sean históricamente los mayores», ha señalado Gallardo, quien ha mostrado su preocupación por las políticas de prevención de incendios que se han desarrollado, que «han sido cero», ha reafirmado.

Ante esta situación, Gallardo ha lamentado que «a día de hoy todavía no se han publicado las ayudas a los afectados» por los incendios, mientras que en el DOE ven cada día «ceses y dimisiones de un gobierno en descomposición», ha dicho.

Finalmente, el dirigente socialista ha considerado que «los problemas no se resuelven poniéndose un chaleco con el 112 bien preparado», sino que «se resuelven arremangándose, escuchando a la gente y resolviendo problemas».