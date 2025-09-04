HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo JM ROMERO

Gallardo advierte que rechazar la condonación de la deuda sería «la mayor traición a Extremadura en nombre de Feijóo»

El dirigente socialista admite que lo ha «pasado mal» en los últimos meses, pero asegura que está «más fuerte»

R. H.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:01

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha alertado este jueves de que si finalmente Guardiola «antepone los intereses del PP ... frente a los intereses de Extremadura», y rechaza la condonación de la deuda, sería «la mayor traición que se hace a esta tierra en nombre de Feijóo, en nombre del fracasado Feijóo», ante lo que los socialistas deben alzar la voz«.

