La Junta espera que Las Cortes y la legalidad paren la «aberración» de la condonación de deuda

La Junta de Extremadura espera que Las Cortes y la legalidad consigan parar la «aberración» que a su juicio supone la condonación de deuda que ... plantea el Gobierno central a las comunidades autónomas. «Espero que toda la representación, tanto en el Congreso como en el Senado, y con posterioridad la propia legalidad del sistema, pare esta aberración», ha señalado la portavoz del Ejecutivo extremeño, Elena Manzano.

«La condonación es falsa, es ceder a una petición del independentismo, del separatismo catalán, de la que después se sucederán otras cosas», ha dicho, apuntando a la «financiación singular» para Cataluña. Manzano ha heho estas declaraciones este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico en Mérida.

La portavoz ha afirmado que la condonación «confirma un tratamiento de favor pensado exclusivamente en un territorio» y ha remarcado el rechazo de la Junta a esta posibilidad: «Nuestro Gobierno no está dispuesto».

Manzano asegura que la medida va a costar 68 millones de euros a los extremeños y ha vuelto a mostrarse partidaria de seguir aplicando una reestructuración de deuda. «Nos va a costar. No nos dan nada. No nos dan ni un céntimo que pueda ser destinado a la mejora de los servicios públicos que todos pretendemos y que todos queremos tener. Esto no se puede destinar ni un céntimo de esa falsa condonación a mejorar la sanidad o la educación. Y, en cambio, nos va a costar dinero», ha sentenciado.

Su defensa de la reestructuración pasa porque «las deudas se pagan, pero se pagan en las mejores condiciones posibles y del mercado», según ha explicado, y ha insistido en que con esta medida la Junta ya está obteniendo beneficios en la región en 2025, con un ahorro de más de 20 millones.

«Que dejen de mentir a la ciudadanía, porque lo primero que tienen que saber es que no se condona nada, es que no se perdona nada, que la deuda, que los 83.000 millones, van a ser pagados por todos los españoles y que a nosotros, los extremeños, esto nos va a costar 68 millones. En cambio, si reestructuramos, que es lo que hemos hecho ya, nos vamos a ahorrar más de 150 millones de euros», ha remarcado Manzano.