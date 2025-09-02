Manzano tacha de «falsa» la condonación de deuda autonómica del Gobierno

Redacción MÉRIDA. Martes, 2 de septiembre 2025, 07:30 Comenta Compartir

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, avanzó que el Ejecutivo regional ya está trabajando en la elaboración de los Presupuestos de la comunidad para 2026, las que ofrecerán noticias «muy pronto».

Unas cuentas que «sin duda, van a seguir en la senda de crecimiento económico» de Extremadura, así como «de garantía de los servicios públicos y de que la región siga como está, creciendo y mucho», avanzó.

Por otra parte, y a preguntas sobre el proyecto de ley para la condonación de la deuda que se tratará hoy en el Consejo de Ministros, la titular extremeña de Hacienda recordó que Extremadura y otras comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera mostraron su rechazo a la condonación, ya que supone que «son 83.000 millones de todos los españoles que se van a destinar a conmutar la mala gestión del Gobierno separatista catalán», dijo.

Se trata de una «falsa condonación, porque es una mentira», ya que según relató, «lo que dejamos de pagar a nivel regional, como extremeños, como catalanes, como madrileños, lo vamos a pagar como españoles», y que en el caso de Extremadura «tiene un coste de 68 millones».

Modelo común

Por todo ello, la posición de Extremadura será «la de siempre, defender la igualdad y defender la legalidad en todos los ámbitos», resaltó Manzano.

Manzano reiteró que la financiación singular para Cataluña «vulnera principios constitucionales básicos» y «piensa solo en los intereses de un territorio en detrimento del resto de regiones», que achacó a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «está centrado en mantenerse en el cargo a costa de la financiación de los recursos que son de todos».

En ese sentido, lamentó que «en lugar de pensar en un modelo de financiación en el que tengamos cabida todos, lo que hace es pensar exclusivamente en una comunidad autónoma».