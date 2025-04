La fusión cumple su primer año

Las agujas del reloj se adentraban ya en la madrugada del 21 de febrero cuando el diario HOY anunciaba que el 'sí' había obtenido el ... 66,26% de los votos depositados en Don Benito para dar su apoyo a la unión con Villanueva de la Serena. Cerca de la una de la mañana, la noticia se confirmaba poniendo fin a una jornada histórica, también maratoniana, de votación en ambos municipios. Menos se hizo esperar el resultado en la localidad villanovense, donde antes de las once de la noche se daba a conocer que el 'sí' arrasaba en la localidad, con un 90,49% de las papeletas a favor de la fusión.

Atrás quedaban historias como las de Angelines Rasero, la primera en depositar su papeleta en Don Benito durante el voto anticipado; o Ángela Gallardo, villanovense de 91 años que votó desde su casa debido a su incapacidad para desplazarse. A las 9 de la mañana se empezaron a recibir votos y a las 8 de la tarde cerraron los 17 colegios electorales. Por delante, quedaban horas de incertidumbre e, incluso, un apagón informático.

A las 10 de la noche y durante más de media hora, la web oficial del recuento estuvo sin funcionar; tiempo en el que ya ambas localidades eran tendencia en las redes sociales. No obstante, todo este proceso había acaparado el interés de buena parte de España. También el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, trataba al filo de la medianoche de aclarar a través de las redes sociales qué ocurría con el recuento. «Ha existido un problema informático», argumentaba al tiempo que señalaba que únicamente faltaba el recuento de las 4.315 papeletas del voto anticipado.

Finalmente, bien pasada la medianoche, Miguel Ángel Gallardo recibía a José Luis Quintana en la sala de prensa habilitada en un punto intermedio entre ambas poblaciones. El primero en tomar la palabra fue el primer edil villanovense que expuso que «la mayoría ha sido contundente y lo vivido no se nos olvidará nunca». Con el resultado más ajustado, el alcalde de Don Benito aclaró que él no estuvo en el recuento sino que habían sido los funcionarios los que le habían dado el acta final.

Noticia Relacionada El convenio y el protocolo alteran el calendario previsto en 2023

En cualquier caso, los dos celebraron aquella noche un triunfo del que este 20 de febrero se cumple el primer aniversario. Lo hicieron acompañados de sus concejales, pero también de miembros del resto de partidos con representación en ambos ayuntamientos; a excepción del PP de Don Benito, ausente en esa sede neutral en la noche electoral.

No obstante, doce meses después, el PP dombenitense sostiene que se ha pasado del consenso a la imposición. «Hace aproximadamente un año argumentaba como ciudadano y político mi apoyo a la consulta para el inicio del proceso de unión incidiendo en que las formas no debían desviarnos del fondo», recuerda el portavoz 'popular', Ángel Luis Valadés, en un escrito reciente, «hoy las formas se han impuesto totalmente sobre el fondo de la cuestión, la imposición impera y el consenso no existe, ni se busca; un proceso en principio ilusionante se ha convertido en algo decepcionante para muchos ciudadanos».

Pero en aquella jornada electoral fue otra la voz discordante que surgió y que hoy mantiene su postura contraria: la asociación Siempre Don Benito, hoy convertida ya en partido político. Su principal objetivo sigue siendo a día de hoy revertir este proceso de fusión, algo que han llevado incluso a los tribunales para impugnar los resultados. «A partir del 28 de mayo, nosotros pararemos este despropósito», promete su candidata, Mª Fernanda Sánchez.

Los datos de la jornada electoral arrojaron un 66,26% a favor en Don Benito y un 90,49% en Villanueva

Dudas generó también en este tiempo el nombre. El 31 de mayo, la comisión de expertos propuso Mestas o Conquista, en ambos casos del Guadiana; pero fueron finalmente rechazadas apenas 24 horas después. El 20 de julio, HOY adelantaba que el nombre elegido sería Vegas Altas, nombre de la comarca a la que pertenecen ambas poblaciones. Esa será la propuesta que vaya en el convenio de fusión, aunque también ha generado discrepancias por coincidir con el nombre de una pedanía de Navalvillar de Pela.

Los alcaldes defienden que en este tiempo se ha seguido trabajando, pero apenas ha trascendido información de los avances en las distintas comisiones. Lo cierto es que este 20 de febrero de 2023, primer aniversario del referéndum, el proceso no está siguiendo el calendario programado inicialmente y los flecos que quedan por concretar son de tal importancia que las elecciones del mes de mayo se prometen determinantes.