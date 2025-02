Fundación Triángulo (LGTBI): «Miedo no tenemos, pero preocupación mucha»

La Fundación Triángulo representa en Extremadura a gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexual es (LGTBI), un colectivo que ha estado muy presente en los discursos políticos, con el PP a favor de proteger sus derechos y Vox queriendo suprimir avances conseguidos en los últimas años.

Silvia Tostado, presidenta de Triángulo, decía ayer a este diario que «su sensibilidad (de Guardiola) no casa con el discurso de quien ha entrado en su Gobierno y no se puede sostener un discurso y el contrario. Como organización LGTBI nos dijo que confiáramos en su palabra y ahora Vox ha entrado para imponer su discurso. Su palabra ha valido cero».

Tostado no se fía de lo que pueda ocurrir ahora en Extremadura. «En otras comunidades cuando Vox llega a las instituciones lo primero en lo que se centra es en las violencia machista y las organizaciones LGTBI, no sé si piensa que somos personas que debemos vivir en el ostracismo. Con esos antecedentes estamos en una situación muy compleja y nos perjudica mucho porque lo de Mérida (un concejal de Vox relacionó el jueves la bandera arcoiris con los pedófilos) es un hecho real y nos preocupa».

«No pensamos meternos debajo de una piedra porque el activismo es el activismo» Silvia Tostado Presidenta de Fundación Triángulo

Para Tostado «miedo no tenemos, preocupación mucha. Pero no pensamos meternos debajo de una piedra porque el activismo es el activismo». Sobre los recortes de subvenciones, desde Triángulo recordaron ayer que «la subvención no deja de ser dinero que pagamos todos y se redistribuye para ofrecer servicios a los ciudadanos. Justificamos hasta el último euro, no sé si todos pueden decir lo mismo».

Punto 32 y Los Palomos

En cuanto al programa consensuado entre las formaciones de Guardiola (PP) y Gordillo (Vox), Tostado se ha fijado en el punto 32: 'Neutralidad ideológica de la enseñanza'. «¿Se refieren al 'pin' parental impuesto en Murcia?, ¿a los talleres donde se hace lo que dice Abascal que hacemos?», se pregunta. «Como organización –añade– nos toca defender los derechos conseguidos y recomiendo a la gente que se lea las leyes porque en 2015 una ley aprobada por unanimidad en Extremadura dice que los poderes públicos no pueden sostener discursos homófobos».

«Mientras el de las banderas hablaba de pedofilia –concluye–, nosotros atendíamos a un chico al que dieron una paliza en la feria de Badajoz. Hay chicos y chicas que se autolesionan porque consideran que no pueden vivir, o que los han echado de casa, o soportan bulling por lgtbifobia y aquí damos herramientas a un profesor que quiere ayudar porque hay una familia homófoba y el único sitio donde le hablan de libertad, respeto o de que esto no es pecado ni enfermedad es en los centros educativos.

En cuanto a la fiesta de los Palomos en Badajoz, que financia la junta con 95.000 euros más 45.000 del Ayuntamiento, no teme por su futuro. «La haríamos aunque fuera con un altavoz en San Andrés. Palomos es una expresión reivindicativa, lo importante son programas que nos permiten ir por pueblos a atender a gente y familias que nos lo demandan», manifestó ayer Tostado.