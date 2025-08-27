La fórmula del Gobierno cifra en 344 la capacidad de acogida de menores migrantes en Extremadura

El Gobierno central cifra la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no ... acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España, que en Extremadura se concretan en 344 plazas. Hasta ahora, la cifra que había barajado la región era de 159, un número que el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, advirtió que «colapsaría el sistema de acogida» de la región.

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la fórmula de cálculo, que se recoge en un real decreto.

Tras la aprobación de la norma, las comunidades y ciudades autónomas que multipliquen por tres su capacidad ordinaria serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que activará el protocolo de traslados.

El Gobierno establece que la capacidad ordinaria de acogida es de 2.827 plazas en Andalucía, 2.650 en Cataluña y 2.325 en la Comunidad de Madrid, las tres regiones que tienen mayor capacidad.

Ampliar Migrantes en el centro de acogida de Mérida. HOY

Según el mismo sistema de cálculo, Aragón tiene una capacidad ordinaria de acogida de 441 menores, Asturias de 331, Islas Baleares de 406, Canarias de 737, Cantabria de 194, Castilla y León de 783, Castilla-La Mancha de 692, Extremadura de 344, Galicia de 886, Murcia de 517, Navarra de 223, País Vasco de 731, La Rioja de 107, Ceuta de 27 y Melilla de 28.

«Se trata de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria», ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha definido la aprobación de este real decreto como «un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada» que llega a España.

Rego ha explicado que, a partir de este momento, «está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido».

«Hoy damos un paso importante para garantizar los derechos de todos esos niños, niñas y adolescentes que llegan solos y solas a nuestro país. Tenemos la obligación de darles una acogida digna y solidaria y en ello trabajamos desde hace meses a pesar de los intentos de bloqueo de determinados territorios», ha añadido la ministra de Juventud e Infancia.

Desde Extremadura, la portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha criticado la «imposición unilateral» del Gobierno respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados y ha pedido que se cumplan los principios de «igualdad» y «justicia».

Manzano ha insistido en que cuando se adoptan decisiones que afectan a las comunidades se debe hacer teniendo en cuenta a las administraciones regionales, por lo que ha criticado la «imposición unilateral» por parte del Estado.

Recurso de inconstitucionalidad

De este modo, ha recordado que la Junta ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad que ha sido admitido, actuando de esta forma frente a «un ejemplo más de esa injusticia y de mirar solamente para un territorio que es lo que hace el Gobierno del señor Sánchez por mantenerse en el poder», al tiempo que ha recordado que Cataluña y País Vasco están exentas de acoger a menores migrantes.

«Utilizamos las armas que nos proporciona el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico para combatir decisiones injustas y ahí estamos pidiendo justicia e igualdad de los extremeños y de los españoles», ha incidido.

Otras comunidades gobernadas por el Partido Popular han cuestionado la fórmula de cálculo aprobada por el Gobierno y han anunciado que interpondrán nuevos recursos judiciales contra el reparto de estos menores.

El Govern balear es uno de los que ha cuestionado la fórmula escogida, que concreta en 406 plazas la capacidad de las islas.

«¿Por qué esta formula y no otra?«

«¿Por qué esta formula y no otra? ¿En base a qué? ¿Tiene base científica o reconocida dentro de Europa? No lo sabemos. Reiteramos la queja de falta de información en todos los procesos que lleva a cabo en este ámbito el Estado desde todos los ministerios competentes», ha manifestado la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.