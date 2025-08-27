HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Llegada al puerto canario de Arguineguin de niños y adultos migrantes rescatados en el mar. Reuters/ Borja Suarez

La fórmula del Gobierno cifra en 344 la capacidad de acogida de menores migrantes en Extremadura

La Junta critica la «imposición unilateral» del Ejecutivo central y pide que se cumplan los principios de «igualdad» y «justicia»

R. H.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:22

El Gobierno central cifra la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no ... acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España, que en Extremadura se concretan en 344 plazas. Hasta ahora, la cifra que había barajado la región era de 159, un número que el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, advirtió que «colapsaría el sistema de acogida» de la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  2. 2 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  3. 3 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  4. 4 Investigan a dos vecinos de Azuaga por la caza furtiva de muflones en una finca de Monterrubio de la Serena
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6 Las autoridades sanitarias lo confirman: Ozempic y Wegovy podrían causar ceguera súbita
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  9. 9 Herido grave un hombre al sufrir una caída de altura en la calle Ríos Verdes de Cáceres
  10. 10 El pueblo extremeño de menos de 700 habitantes que guarda su propia Capilla Sixtina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La fórmula del Gobierno cifra en 344 la capacidad de acogida de menores migrantes en Extremadura

La fórmula del Gobierno cifra en 344 la capacidad de acogida de menores migrantes en Extremadura