Extremadura afea la «imposición unilateral» del Gobierno sobre la acogida de menores migrantes «Lejos de apelar a principios de igualdad y de justicia incide en todo lo contrario», ha dicho la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano

Martes, 26 de agosto 2025, 13:45

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha criticado la «imposición unilateral» del Gobierno respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados por parte de las comunidades y ha pedido que se cumplan los principios de «igualdad» y «justicia».

Así, Manzano ha insistido en que cuando se adoptan decisiones que afectan a las comunidades se debe hacer teniendo en cuenta a las administraciones regionales, por lo que ha criticado la «imposición unilateral» por parte del Estado en este sentido que, «lejos de apelar a principios de igualdad y de justicia incide en todo lo contrario».

De este modo, ha recordado que la Junta de Extremadura ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad que ha sido admitido, actuando de esta forma frente a «un ejemplo más de esa injusticia y de mirar solamente para un territorio que es lo que hace el Gobierno del señor Sánchez por mantenerse en el poder», al tiempo que ha recordado que Cataluña y País Vasco están exentas de acoger a menores migrantes.

«Utilizamos las armas que nos proporciona el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico para combatir decisiones injustas y ahí estamos pidiendo justicia e igualdad de los extremeños y de los españoles», ha incidido.

La portavoz de la Junta ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y a preguntas de los medios por la aprobación este martes por parte del Gobierno de un Real Decreto que detallará la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas, es decir, el número de menores migrantes no acompañados que pueden acoger.

Extremadura es solidaria

La portavoz del Ejecutivo regional también ha incidido en que Extremadura es solidaria. «Extremadura vela siempre y ha velado siempre por que se garanticen los derechos de esos menores. Por lo tanto, de ahí no tenemos ninguna duda», ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que la comunidad quiere que se aplique la «justicia e igualdad» y, aunque tiene el «máximo respeto institucional» y acata y cumple la Constitución y las leyes, también utiliza los mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico cuando cree que las medidas «no son justas y que contradicen principios fundamentales como el de igualdad.»

«Somos plenamente conscientes de quién tiene la competencia y cómo debe materializarse y ejecutarse. Al mismo tiempo, les digo, interpuesto ese recurso de inconstitucionalidad y a la espera de la resolución», ha subrayado.