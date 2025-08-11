HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
El consejero de Presidencia, Abel Bautista, en Cáparra. HOY

La Junta dice que la acogida de 159 menores migrantes no acompañados colapsa el sistema

El consejero Abel Bautista indica que saturaría la red en un 400% y que los dos millones de euros de ayuda del Gobierno «solo dan para tres meses»

A. B. Hernández

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:10

El Gobierno ha iniciado esta mañana el reparto de menores migrantes no acompañados demandantes de asilo. Se trata, según el consejero de Presidencia, de ... un reparto diferente a la distribución fijada por el Gobierno por la que llegarían a Extremadura 159. Una cifra, en cualquier caso, que «colapsaría el sistema de acogida regional», en palabras de Abel Bautista.

