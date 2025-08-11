La Junta dice que la acogida de 159 menores migrantes no acompañados colapsa el sistema

El Gobierno ha iniciado esta mañana el reparto de menores migrantes no acompañados demandantes de asilo. Se trata, según el consejero de Presidencia, de ... un reparto diferente a la distribución fijada por el Gobierno por la que llegarían a Extremadura 159. Una cifra, en cualquier caso, que «colapsaría el sistema de acogida regional», en palabras de Abel Bautista.

En la visita que ha realizado esta mañana al yacimiento de Cáparra, el consejero ha insistido en sus criticas al Ejecutivo central por la «desinformación absoluta a la que nos enfrentamos los gobiernos autonómicos». «Una vez más nos enteramos por la prensa hoy de un nuevo comienzo de un nuevo reparto de menores no acompañados que no responden a esos 159 menores que nos correspondían a Extremadura y que todavía no se ha aprobado mediante real decreto».

Es decir, ha concretado Bautista, «estamos hablando de otro reparto distinto aun cuando el Tribunal Supremo ya ha dicho que le corresponde al Estado acogerlos en sus centros de acogida estatales y no a las comunidades autónomas».

En cualquier caso, sin saber aún si Extremadura será destino del nuevo reparto, «esos 159 que esperamos suponen un colapso del sistema. El Gobierno dice que tenemos capacidad para acoger a 344 menores no acompañados en la región, pero sin embargo nuestra capacidad total para todos los menores, no solo los inmigrantes, sino todos los menores que tengan la Junta de Extremadura bajo su tutela, es de 374».

En este momento, ha añadido Bautista, «nosotros tenemos 81 menores no acompañados acogidos y nuestro sistema ya está por encima del 100%. Cuando acogemos otros 159 estaremos en un 300 y pico, 400%. Quiere decir esto que están colapsando los sistemas sin coordinarlos con las comunidades autónomas y sin ni siquiera consensuarlos».

Los recursos

Para la acogida de 159 menores migrantes no acompañados, el Ejecutivo central ha destinado dos millones de euros a la Junta de Extremadura. Según el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, «la región es de las que salen más beneficiadas» con el reparto de los fondos. Sin embargo, Bautista mantiene que ese dinero es insuficiente.

«Dos millones de euros cubren únicamente, que lo sepa todo el mundo, tres meses, los primeros tres meses de estancia de los menores. Luego esos menores se quedan hasta los 18 años y es la Junta de Extremadura quien tiene que poner todos los recursos, quien tiene que poner todos los medios a disposición. Y hablo de sanidad, hablo de educación, hablo de personal, hablo de alimentación, hablo de dignidad».

Para el consejero de Presidencia, «esa es la dignidad que le falta al Gobierno de España para empezar un reparto de menores sin informar a las comunidades autónomas como si fueran paquetes de mensajerías que se reparten, te llega a casa, te tocan el timbre, te llega y tú tienes que acogerlo. Nos llegarán sí o no, no lo sabemos a esta hora y, si nos llegan, pues habrá que poner a disposición todos los medios como siempre hemos hecho, no solo Extremadura sino el resto de comunidades autónomas excepto dos, porque al País Vasco y a Cataluña no les va a llegar ningún menor y no es por un esfuerzo previo, es única y exclusivamente por una cuestión de racismo y xenofobia de dos regiones que tienen unos votos que valen más que los votos de los extremeños, los andaluces o los castellanos manchegos».

Reacciones

Frente a su discurso, José Luis Quintana ha recordado que «estamos ante un drama humano» y, por tanto, «no podemos taparnos los ojos, no tenemos derecho a hacerlo, nosotros nos hemos siempre definido por ser solidarios y la apuesta del Gobierno de España es incrementar los fondos para ello y así lo ha hecho».

En esta línea, la portavoz de Igualdad del grupo parlamentario socialista, Soraya Vega, ha insistido en que «estamos hablando de personas, de menores» y ha calificado a María Guardiola, por su posición contraria al reparto, de «campeona de la indignidad humana que olvida que Extremadura es tierra de acogida y los extremeños somos decentes y solidarios».

«¿De verdad alguien se cree que Extremadura no tiene capacidad para acoger a 159 menores?», se ha preguntado Vega. «No todo vale para atacar al Gobierno de España».

En el lado opuesto, Vox. El partido de Abascal rechaza el reparto de menores migrantes no acompañados. «La acogida a 159 menores no resuelve nada, sino que fomenta un efecto llamada. Deben estar con sus familias en sus países de origen, no en programas de acogida dentro de la región», ha declarado el portavoz parlamentario, Óscar Fernández.

Vox insiste en su crítica a la política de «puertas abiertas» del PSOE, «porque fomenta el efecto llamada y reparte el problema por toda España en vez de atajarlo», y acusa al PP de María Guardiola de »callar y consentir el problema, destinando además recursos que necesitan los extremeños a estas personas que han entrado de forma ilegal».