HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes. Hoy

El fiscal superior de Extremadura: «El aforamiento es un obstáculo para la investigación en numerosas ocasiones»

Francisco Javier Montero Juanes ha asegurado en el acto de apertura del año judicial que «puede suponer en muchos supuestos una instrucción deficiente y un privilegio injustificable»

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:28

La Fiscalía de Extremadura ha presentado su memoria en el acto de apertura del año judicial y en ella incluye la propuesta de reforma ... legislativa del Estatuto de Autonomía en lo referido a los aforamientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza
  4. 4 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones
  5. 5

    Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»
  6. 6 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  7. 7

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  8. 8 CaixaBank pone a la venta una casa palacio en pleno casco histórico de Cáceres
  9. 9

    Estos son los 16 candidatos para sustituir al hermano de Pedro Sánchez
  10. 10 Cuatro de los cinco detenidos por la muerte de un joven en Cáceres pasarán este lunes a disposición judicial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El fiscal superior de Extremadura: «El aforamiento es un obstáculo para la investigación en numerosas ocasiones»

El fiscal superior de Extremadura: «El aforamiento es un obstáculo para la investigación en numerosas ocasiones»