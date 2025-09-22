HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón, en la Apertura del Año Judicial 2025-2026. TSJEx

La presidenta y el fiscal superior del TSJEx defienden la independencia judicial: «Se está equivocando a la ciudadanía»

María Félix Tena Aragón y Francisco Javier Montero Juanes lamentan las críticas y descalificaciones dirigidas hacia los procesos judiciales

Álvaro Rubio
Salvador Vallejo

Álvaro Rubio y Salvador Vallejo

Cáceres | Badajoz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:31

En el acto de la apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón, ha defendido ... la importancia de la independencia judicial y ha lamentado que «cuando se pretende buscar una justificación o explicación a una resolución o actuación judicial distinta de la estrictamente jurídica para perjudicar o para beneficiar a alguien se está equivocando a la ciudadanía», pues «el juez tiene una sola obligación, aplicar la ley».

