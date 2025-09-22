La presidenta y el fiscal superior del TSJEx defienden la independencia judicial: «Se está equivocando a la ciudadanía»

En el acto de la apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón, ha defendido ... la importancia de la independencia judicial y ha lamentado que «cuando se pretende buscar una justificación o explicación a una resolución o actuación judicial distinta de la estrictamente jurídica para perjudicar o para beneficiar a alguien se está equivocando a la ciudadanía», pues «el juez tiene una sola obligación, aplicar la ley».

En estos términos se ha expresado Tena Aragón, quien ha insistido en que los errores que un juez pueda cometer «se solventan a través de los recursos en derecho, con fundamentos jurídicos y que resuelve un tribunal colegiado».

En la misma dirección ha dirigido su discurso el Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, quien ha asegurado que «se han convertido en demasiado habituales las críticas destructivas, las descalificaciones y los juicios de valor de forma y de fondo sobre los procesos judiciales».

«No es aceptable, ético ni estético, poner en tela de juicio la independencia del sistema de justicia de un Estado de Derecho sobre la base de consideraciones personales o políticamente interesadas», ha opinado.

Asimismo, ha añadido que «el Ministerio Fiscal se sitúa por su propia singularidad al margen del circuito político» y que no tiene otra ideología que no sea la defensa del ordenamiento jurídico.

Prioridades del nuevo curso judicial

La implementación de los Tribunales de Instancia, la puesta en marcha de las nuevas Secciones de Violencia sobre la Mujer, así como la ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres y la solicitud del nuevo Palacio de Justicia de Navalmoral de la Mata, serán prioridades del nuevo curso judicial, según ha informado la presidenta del TSJEx este lunes.

La representante de la judicatura extremeña ha indicado que la entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia propondrá una forma de trabajar «adaptada plenamente a las nuevas tecnologías». Además, evitará múltiples desplazamientos de los ciudadanos a la sede judicial para realizar trámites que antes sí lo requerían, al crearse oficinas de Justicia en cada municipio.

Respecto a la lucha contra la violencia de género, Tena Aragon ha señalado que, ante el aumento de competencias que tendrán la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de instancia de Cáceres, se ha creado otra plaza más de magistrado para esa sección; mientras, en la provincia de Badajoz se ha creado una sección especializada de violencia sobre la mujer de ámbito comarcal con sede en Mérida.

Asimismo, se ha referido a las ampliaciones del Palacio de Justicia de Cáceres -cuya obra asegura que ya está adjudicada-, y a la del Palacio de la Justicia de Navalmoral de la Mata.

Memoria de la Fiscalía

Por su parte, Montero Juanes ha reclamado en su discurso lealtad con la administración de justicia y ha presentado la memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2024, fruto del trabajo de 63 fiscales en Extremadura. En ella se detalla que los procedimientos abiertos en 2024 han ascendido a 48.531, con un incremento de un 4,03%.

Ampliar Francisco Javier Montero Juanes, fiscal superior de Extremadura. Hoy

Juanes también se ha referido a se ha referido a los incendios que han asolado recientemente Extremadura. «El Ministerio Fiscal no puede apagar fuegos, probablemente tampoco puede evitarlos, pero en la acción preventiva que tienen las normas penales, manifiesto la voluntad de los fiscales extremeños de perseguir hasta la extenuación estos hechos delictivos así como la aplicación rigurosa de las normas penales y procesales», ha afirmado.

Ha defendido que le parece oportuno que se pueda abrir un debate técnico-jurídico sobre la tipificación en el código penal de los delitos de riesgo de incendios forestales, y así, determinadas actividades que supongan un riesgo evidente de producir un grave siniestro sean constitutivas de infracción penal, tal y como ya ocurre respecto de otros bienes jurídicos.

Asimismo ha reafirmado el compromiso del Ministerio Fiscal en la lucha contra la violencia de género y ha detallado que casi 3.000 mujeres están inscritas en Extremadura en el programa Viogen. «Hay cientos de causas penales en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y a la sociedad española nos obliga a hacer una profunda reflexión y plantearnos qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer para subvertirla. Los fiscales no escatimaremos esfuerzos en la defensa y protección de todas las mujeres y, por supuesto, deben saber que nos tienen a su lado», ha incidido Montero.