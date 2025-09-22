Los procesos judiciales por agresión sexual en Extremadura aumentan un 82% en un año

Extremadura registra un repunte generalizado de los delitos con un especial incremento de los procesos por agresión sexual, tal y como pone de manifiesto ... la memoria de la Fiscalía de 2024 presentada este lunes en el acto de apertura del año judicial.

En esta comunidad autónoma se abrieron 48.531 procedimientos penales, lo que supone una subida del 4% respecto a 2023. Si se atiende a las agresiones sexuales, alcanzaron un incremento del 82%, con 342 diligencias previas por este motivo, cuando el año anterior se registraron 187.

En el ámbito de los menores de edad, también aumentaron las agresiones sexuales, que pasaron de 18 a 41.

Ya en 2023 el incremento de estos procedimientos en mayores de edad fue de casi el 60%, lo que confirma la tendencia al alza «en gran parte por la vigencia de la Ley Orgánica 10/2022», según apunta la Fiscalía, pues elimina la distinción entre agresión y abuso y considera agresiones todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona.

En cualquier caso, el computo global de delitos contra la libertad sexual también aumenta un 30% y llega a los 530 procedimientos, frente a los 407 registrados en 2024.

En este tipo de delitos la víctima suelen ser mujeres y, en ese sentido, el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha reafirmado el compromiso del Ministerio Fiscal en la lucha contra la violencia de género y ha detallado que casi 3.000 mujeres están inscritas en esta región en VioGén, el sistema policial coordinado por el Ministerio del Interior para el seguimiento y protección de víctimas de violencia de género y sus hijos.

«Hay cientos de causas penales en los juzgados de violencia sobre la mujer y a la sociedad española nos obliga a hacer una profunda reflexión y plantearnos qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer para subvertirla. Los fiscales no escatimaremos esfuerzos en la defensa y protección de todas las mujeres y, por supuesto, deben saber que nos tienen a su lado», ha incidido Montero.

Seguridad vial

También ha destacado el incremento de los delitos contra la seguridad del tráfico. Montero ha calificado de «muy alarmante» la espiral delictiva, ya que se cometieron 2.164 delitos en 2024 frente a los 1.499 de 2023, es decir, una subida de un 44,36%, con incrementos superiores al 20 o 30% en los actos de velocidad excesiva, influencia del alcohol o drogas, negativa a la práctica de las pruebas o conducción sin permiso (83,33%).

Montero ha recalcado que, según datos de los Institutos de Medicina Legal de Extremadura, de las 27 autopsias practicadas en 2024 a fallecidos en siniestros de tráfico, 14 de ellos habían consumido sustancias tóxicas o alcohol.

La memoria de la Fiscalía destaca también una subida de los delitos de tráfico y de las agresiones a sanitarios

Montero también ha hecho hincapié en que los delitos contra la vida y la integridad física de las personas continúa la senda ascendente de las lesiones dolosas, con hasta 12.156 diligencias, que suponen un aumento de un 10,14% respecto a 2024 y de un 18% comparado con 2023.

Dentro de esta tipología, Montero ha expresado su preocupación por el aumento de las agresiones al personal sanitario, ya que las cifras en Extremadura duplican a la media del país, con una ratio de 5,8 agresiones por cada 1.000 médicos.

En 2024 se han producido 38, de las que el 80% lo han sido en atención primaria y mayoritariamente a mujeres, «pero solamente un 40% son denunciadas ante las autoridades y fuerzas de seguridad», ha apuntado Montero.

En los delitos contra la salud pública se han llevado a cabo 408 diligencias, que supone un incremento de un 6,81%.

En cuanto a los relacionados contra el patrimonio han disminuido en un 9% hasta las 5.953 diligencias. En ellos las estafas constituyen el hecho delictivo más común, especialmente mediante el uso de medios tecnológicos, que suponen más del 90%.