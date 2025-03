La final de la Champions del Real Madrid tendrá un cortador de jamón extremeño

Este sábado, en la final de la Champions League, en el estadio londinense de Wembley, en el palco de la UEFA, entre los gerifaltes del ... fútbol europeo, ahí estará cortando jamón Fran Martínez, 31 años, extremeño de Llerena, quizás con el rabillo del ojo pendiente del césped porque dice que es «más madridista que Florentino Pérez». Cortador profesional de jamón, el joven de Llerena ha ido saltando peldaños de dos en dos desde que salió de su pueblo pacense para buscarse la vida en el extranjero, y este sábado por la tarde noche verá la final entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund desde un sitio único, trabajando.

«En el año 2017 hice un curso básico de corte de jamón en Llerena, y a los ocho meses me fui a Londres, donde mi primer trabajo fue fregando platos en un restaurante». No necesitó coger mucha experiencia en esa tarea para tener claro que ese no era el empleo de su vida. «No me gustaba, y se me daba mal, me agobiaba mucho aquello –recuerda–, así que busqué alguna oportunidad que me permitiera mejorar y la encontré en el corte de jamón, que pensé que podía ser una buena puerta para una vida profesional nueva».

«En unos días estaré también en las carreras de caballos de Ascot», adelanta el extremeño

Entró en un restaurante de comida española, tiró de recursos para parecer mejor cortador de lo que era en ese momento, le contrataron y ahí empezó a labrarse un futuro que ya es presente y que está plagado de experiencias que no olvidará.

Martínez repasa su currículum y le sale un relato curioso: ha visitado por motivos laborales once países (entre otros, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Honduras o Costa Rica), ha cortado jamón en el Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña que se celebra en el circuito de Silverstone, también en el Mutua Madrid Open de tenis, en un concierto de las Spice Girls en Londres... Y ahora toca la final de la Champions League, seguramente el acontecimiento futbolístico más importante de cada temporada en este deporte a escala mundial, eurocopas y mundiales al margen. Y próximamente estará en las carreras de caballos de Ascot, uno de los eventos sociales más famosos del año en Reino Unido, y al que no suele faltar la familia real británica.

Los proyectos

«Le debo mucho a José Sol, él fue quien me ayudó a entrar en este tipo de eventos», explica el extremeño. «Le conocí siendo él director comercial de 5J (la prestigiosa marca de jamones), y tenemos un vínculo fuerte desde hace ya seis años, hemos vivido muchas cosas juntos», explica el de Llerena, que tiene ya su propia empresa, un grupo de cortadores que lleva su nombre y en el que trabajan cinco personas. Entre ellas, menciona a Ainhoa Molina, para agradecerle todo su trabajo y apoyo.

«El sábado, en el mítico Wembley –adelanta el protagonista–, cortaremos dos jamones cien por cien ibéricos del Valle de los Pedroches, para la empresa Spanish Jam Master, de José Sol». «Lo haremos en el descanso y en el postpartido», concreta Martínez, que ha estado años viviendo a caballo entre Madrid y Londres pero que ha pasado el último principalmente en la capital española. «Llevo aproximadamente un año y medio sin ir a Llerena, y la verdad es que me duele en el alma, porque mi tierra me tira mucho», se sincera el joven, que tiene en cartera «el lanzamiento de una marca propia ya registrada».