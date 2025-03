Francisco Martínez: «Me gusta conectar a las personas con el mundo del jamón»

El cortador de jamón Fran Martínez (Llerena, 1993) está cumpliendo su sueño. «No podría pedir nada más en este momento, solamente que las cosas se ... sigan desarrollando como se están dando ahora mismo y que nunca me falten esas ganas de seguir, porque soy la persona más feliz del mundo cortando jamón para personas diferentes cada día», comenta.

Martínez dirige su propia empresa relacionada con el corte de jamón, pero antes de llegar a este punto ha recorrido un largo camino por distintos países. Su vocación por este trabajo –asegura– viene del hecho de que Extremadura sea «tierra de jamones». A los 23 años se mudó a Londres, donde comenzó fregando platos. Desempeñó esa labor hasta que encontró un contacto de 5J. «Entonces me puse las pilas con el corte de jamón y el inglés y poco a poco fui desarrollando las habilidades de corte hasta que encontré mis oportunidades en Londres. José Sol, de 5J, fue quien me puso en el escaparate», señala agradecido.

A partir de ahí, comenzó a participar como cortador en eventos como el Gran Premio de Silverstone de F1 –para Ferrari–, los National Restaurants Awards 2019, el Garden Festival 2019, el Ham Passion Tour o un concierto en Wembley de las Spice Girls. También cortó durante 2019 en lugares como la Embajada española en Reino Unido o Harrods, y colaboró con chefs como el extremeño José Pizarro. Sin embargo, para Fran su evento más especial fue el 50 Best, que premia a los 50 mejores restaurantes del mundo.

Tras unos años en Gran Bretaña, tuvo la oportunidad de dar el salto a Estados Unidos. Realizó desde allí un tour por Hispanoamérica a finales de 2019. «Estábamos en Miami y cada semana durante seis meses íbamos desde ahí a un país diferente. Estuvimos en Colombia, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala», explica.

Sin embargo, a Fran se le truncó este 'sueño americano' con la llegada de la covid, que le obligó a volver a Llerena. En su pueblo estuvo trabajando durante un tiempo en una empresa local. «Lo pasé mal. De repente con la covid se me desvanece un sueño. Es un sentimiento agridulce, porque vuelves a casa, pero tienes que parar en seco una proyección que estaba en su apogeo», confiesa.

CULTURA «En Latinoamérica me han llegado a preguntar si era de pato. Otra gente no quería comerlo porque estaba crudo»

MÁS ALLÁ DE LO ECONÓMICO «Lo que me motiva para seguir viajando es poder transmitir la cultura española»

A pesar de ello, en diciembre de 2021, Galería Canalejas, de Madrid, le ofreció formar a cortadores de DBellota. Unos meses después decidió crear su propio grupo de corte de jamón para eventos y la venta de productos al comercio menor y particulares. «Era un proyecto que yo tenía en el papel, pero nunca lo había desarrollado. Tenía ilusión por crear mi propia empresa. Entre mi pareja y yo empezamos a hacer contactos, cada vez ganando eventos más importantes», narra el llerenense.

En esta nueva etapa en territorio nacional, Martínez destaca que han tenido «contratos muy buenos, como el de 'Malinche', el musical de Nacho Cano, en WAH Madrid o en el European Poker Tour, de PokerStars y, además, ha cortado en, entre otros lugares, el Gran Casino de Madrid.

Su empresa cuenta con un total de cinco empleados y trabajan «para grupos muy fuertes a nivel nacional e internacional». Actualmente tiene el nombre de Cortadores de Jamón Fran Martínez, pero a finales de año se hará pública una nueva marca para su proyecto. Otro de sus proyectos es «ofrecer formación gratuita en corte de jamón a personas que estén en situaciones desfavorables y meterlos en una bolsa de empleo».

El cortador extremeño destaca la diferente percepción que tienen del jamón en otros países con distintas culturas, donde es considerado un producto muy exclusivo. «En cada país que he ido a cortar, la reacción y la percepción del jamón es totalmente diferente. En Latinoamérica me han llegado a preguntar que si era de pato. Otra gente no quería comerlo porque estaba crudo y les tenía que explicar que está curado. Lo bonito de este trabajo es que tienes que parar a explicar. Me gusta llegar a las personas, hay que conectarlas con el mundo del jamón. Lo que me sigue motivando a continuar viajando, más allá de lo económico, es poder transmitir la cultura española. Sigo formándome, yendo a catas y maridajes, sigo leyendo libros…», indica Martínez.

Esta trayectoria también le ha servido para codearse con algunas personas conocidas en el ámbito gastronómico, pero también el deportivo o el empresarial tanto a nivel nacional como internacional. Ha cortado jamón en eventos donde ha coincidido con el cocinero Dabiz Muñoz, el piloto de F1 Lewis Hamilton, el entrenador de fútbol José Mourinho, el empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; el actor Michael Caine o el chef con tres estrellas Michelin Massimo Bottura.

Ahora, Fran Martínez continúa su camino, con la intención de volver a ganar presencia en el mercado norteamericano. Lleva unos días en Estados Unidos y viajará previsiblemente en septiembre a Canadá para trabajar al menos seis meses.