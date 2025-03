Tren en Extremadura: El fiasco del tren desencadena una crisis que tratarán de zanjar Renfe y Adif

Las incidencias de los nuevos servicios ferroviarios de Extremadura desencadenan una crisis que este viernes tratarán de zanjar los presidentes de Adif y Renfe, ... que según anunció el Ministerio de Transportes se desplazarán a la región para ofrecer explicaciones y anunciar medidas para poner fin a tres días de retrasos en el Alvia que circula por la plataforma de alta velocidad entre Badajoz y Plasencia.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pidió disculpas por estos problemas y anunció soluciones pocas horas después de que la Junta de Extremadura llegara a plantear que quizá habría sido mejor esperar para poner en marcha la nueva línea.

El primer Alvia del día, el que sale de Badajoz a las 7.25, sufrió un problema que ralentizó su circulación entre Cáceres y Plasencia, lo que contribuyó a que llegara a Madrid con una hora de retraso. El martes, estreno de los nuevos servicios, y sobre todo el miércoles, también se registraron problemas y demoras.

El Gobierno regional afirmó el pasado martes que los retrasos son injustificables. La consejera de Movilidad, Leire Iglesias, dio este jueves un paso más y afirmó que después de tres días de problemas la situación es «absolutamente indecente, absolutamente inaceptable».

Iglesias anunció en una comparecencia a mediodía que se había puesto en contacto con el Ministerio de Transportes para «exigir que adopten con carácter inmediato soluciones, explicaciones y responsabilidades».

Según expuso, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, había convocado un comité de crisis del que esperaba que salieran medidas para que hoy viernes «los trenes circulen con la normalidad debida», que no es otra que cumplir con su horario y prestar el mejor servicio posible a los viajeros.

La consejera extremeña pidió conocer las causas de lo que considera una «concatenación de incidencias absolutamente inverosímil, inesperada y sin precedentes», y que además se asuman responsabilidades. «Que den la cara y que lo hagan ante los extremeños, porque como mínimo al menos merecemos ese respeto». Según dijo, si a pesar de las pruebas de material e infraestructura que se han llevado a cabo en los últimos meses algo no funcionaba correctamente, «no se debería haber hecho una puesta en servicio de la línea».

Asumir responsabilidades

«Quienes han sido conscientes de esto o quienes no han sido conscientes de esto deben asumir su responsabilidad», añadió. «No queremos cuentos, no queremos excusas, no queremos explicaciones técnicas; queremos cuentas y soluciones inmediatas».

Para la Junta de Extremadura, la destitución que se produjo el miércoles del gerente de Producción de Servicios Comerciales de la línea extremeña puede ser suficiente, pero «no es respuesta si no hay soluciones con carácter inmediato».

El Gobierno regional pone el foco en los sistemas de señalización de la línea, que son los que fallaron este jueves en la avería producida a la altura de Cañaveral. Un contrato que incluye el mantenimiento y que se adjudicó en 2015 por casi 200 millones de euros, pero que ha sido objeto de dos modificaciones. Aporta el equipamiento diseñado para garantizar la seguridad de los trenes, aunque la consejera recalcó que «debe funcionar correctamente».

El primer día el Alvia que salió de Badajoz a las 7.25 llegó con catorce minutos de retraso por errores en la operación, y esa misma tarde regresó veinte minutos tarde por cuestiones de circulación. Pero en la segunda jornada los cuatro trenes de larga distancia (el Alvia y el Intercity que hacen el recorrido de ida y vuelta en el día) tuvieron problemas. Los dos de la mañana por averías de tracción y los de la tarde por un problema con un desvío. A esto se sumó ayer un fallo en la señalización.

La ministra pide disculpas

Tras las críticas de la Junta de Extremadura, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, reconoció que «el servicio que estamos ofreciendo no es ni el esperado ni el que los usuarios merecen; por ello pido disculpas».

Asimismo, apuntó que había celebrado una reunión de carácter urgente con el presidente de Renfe, Isaías Táboas, y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, para tomar medidas. Ambos se desplazarán este viernes a Extremadura «para hacer lo que hemos hecho siempre, dar explicaciones y poner encima de la mesa medidas con transparencia, rigor y con soluciones», añadió.

La ministra de Transportes añadió que determinadas incidencias son normales en los primeros días de puesta en servicio de una nueva línea, «pero entiendo que esta situación no es admisible y trabajamos para revertirla lo antes posible».

«Llevamos un seguimiento continuo de los trenes, acompañamiento mecánico en trayecto y personal adicional para atender cualquier incidencia cuanto antes», añadió. Este viernes se anunciarán más medidas.