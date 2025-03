La Junta pide explicaciones y responsabilidades por los retrasos del tren rápido La consejera de Movilidad cree que la línea no debería haberse puesto en servicio si se conocían los fallos

Soluciones, explicaciones y responsabilidades. Son las tres peticiones que hace la Junta de Extremadura al Ministerio de Transportes tras el tercer día de retrasos en los nuevos servicios ferroviarios extremeños. La avería de hoy ha afectado al Alvia que sale de Badajoz a las 7.25 horas, lo que ha generado de nuevo casi una hora de retraso. Ya está solucionada, con lo que el Intercity que hace el recorrido inverso no ha tenido problemas, pero se espera que no se vuelva a repetir.

El Gobierno regional afirmó ayer que los retrasos son injustificables. La consejera de Movilidad, Leire Iglesias, ha dado un paso más y considera que después de tres días de problemas la situación es «absolutamente indecente, absolutamente inaceptable» tanto para los extremeños como para la Junta. Iglesias ha señalado que se ha puesto en contacto con el Ministerio de Transportes para «exigir que adopten con carácter inmediato soluciones, explicaciones y responsabilidades». Según ha indicado, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha convocado un comité de crisis del que espera que salgan medidas para que «mañana mismo los trenes circulen con la normalidad debida», que no es otra que cumplir con su horario y prestar el mejor servicio posible.

La consejera extremeña ha pedido conocer las causas de lo que considera una «concatenación de incidencias absolutamente inverosímil, inesperada y sin precedentes», y que además se asuman responsabilidades. «Que den la cara y que lo hagan ante los extremeños, porque como mínimo al menos merecemos ese respeto». Como ha indicado, si a pesar de las pruebas de material e infraestructura algo no funcionaba correctamente, «no se debería haber hecho una puesta en servicio de la línea».

«Quienes han sido conscientes de esto o quienes no han sido conscientes de esto deben asumir su responsabilidad», ha añadido. «No queremos cuentos, no queremos excusas, no queremos explicaciones técnicas; queremos cuentas y soluciones con carácter inmediato».

En su opinión, la destitución del gerente de Producción de Servicios Comerciales de la línea extremeña puede ser suficiente, pero «no es respuesta si no hay soluciones con carácter inmediato».

El Gobierno regional pone el foco en los sistemas de señalización de la línea, que son los que han fallado hoy en la avería producida a la altura de Cañaveral. Este equipamiento está diseñado para garantizar la seguridad de los trenes, pero la consejera ha recalcado que «debe funcionar correctamente».

El primer día el Alvia que salió de Badajoz a las 7.25 llegó con catorce minutos de retraso por errores en la operación, y esa misma tarde regresó veinte minutos tarde por cuestiones de circulación. Pero en la segunda jornada los cuatro trenes de larga distancia (el Alvia y el Intercity que hacen el recorrido de ida y vuelta en el día) tuvieron problemas. Los dos de la mañana por averías de tracción y los de la tarde por un problema con un desvío. Hoy se ha añadido un fallo en la señalización.

