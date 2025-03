Tren en Extremadura: El Alvia de Extremadura sufre otra incidencia por tercer día consecutivo y llega con una hora de retraso a Madrid

Tercer día de servicio del Alvia en Extremadura y tercer día de retrasos. El Alvia que conecta la región con Madrid ha vuelto a acumular una hora de demora este jueves debido a un problema de infraestructuras. El convoy ha salido esta mañana a las 7.25 de Badajoz pero, según explican fuentes de Adif a HOY, se ha registrado una avería en la señalización que le ha impedido circular con normalidad durante un tramo de la plataforma nueva.

El fallo se ha producido en la línea doble instalada en la plataforma de alta velocidad a la altura de Cañaveral, entre Cáceres y Plasencia, en un tramo de más de 30 kilómetros delimitado por dos desvíos. El sistema de seguridad de la infraestructura ferroviaria avisaba de que en esa zona de la plataforma «podría haber un tramo ocupado», es decir, que algún otro tren o un objeto estuviese ocupando la vía. La advertencia era intermitente, con lo que podía tratarse de algo móvil o de menor tamaño, o bien podía deberse simplemente a un error en las comunicaciones.

Para evitar cualquier tipo de incidente, ante este aviso, el tren ha continuado por la vía nueva y se ha visto obligado a reducir su marcha, hasta que se ha comprobado que era un fallo del sistema. Esto ha generado una demora de 40 a 45 minutos, a lo que se sumaba un retraso de unos cinco minutos con que ya contaba el tren a su salida de Mérida.

Esta incidencia se ha detectado cuando el ferrocarril ya había salido de su parada en Cáceres. Los usuarios que viajaban en este convoy han sido informados del problema, así como de la demora que se ibaq acumulando. Finalmente, el servicio ha llegado a la estación madrileña de Chamartín a la una del mediodía, cuando la entrada prevista es a las 11.58 horas.

Según fuentes de Adif, la avería ha quedado solucionada a las 10.15 de la mañana, por lo que en principio no debería causar problemas al tren que hace el recorrido inverso, un Intercity que sale de Madrid a las 8.50 y que tiene las 11.59 como hora prevista de llegada a Cáceres.

«Se trata de una situación sangrante. Muchos salimos de vacaciones, vamos a Madrid, tenemos que coger vuelos o montarnos en otro tren al que no sabemos si vamos a llegar a tiempo. Es indignante», comentan a HOY algunos usuarios afectados por la incidencia de este jueves. «Además de las consecuencias económicas que esto general, está el daño personal que supone. La incertidumbre de si llegaré o no a tiempo o si se fastidiarán las vacaciones. El problema es más serio y humillante teniendo en cuenta de que se trata de una vía nueva, un tren que ha entrado ahora en marcha y que se ha estado probando durante semanas», lamentan.

Sucesión de incidencias

No es el primer problema de este tipo que sufre el Alvia que acaba de entrar en funcionamiento en la región. Este martes, el primer día de servicio, también registró otro incidente. Después de que en la tarde del lunes Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizaran un viaje en el Alvia extremeño para inaugurar la primera fase de la línea de alta velocidad en la región, un error mandaba al tren por la antigua vía de Badajoz a Mérida, en el que fue su día de su estreno. Este fue el primer contratiempo de un servicio que no ha empezado con buen pie después de los incontables problemas que acumula el ferrocarril en Extremadura.

Además, este miércoles Renfe reconoció que tres de los cuatro trenes de Servicios Comerciales que cada día circulan por la región, que son los que operan en un mercado liberalizado y que no reciben subvenciones del Estado, acumularon retrasos por diferentes motivos. Sin embargo, según ha podido saber HOY, también hubo problemas en el cuarto de estos servicios.

El primero de los trenes afectados en la mañana del miércoles fue el Alvia que sale de Badajoz a las 7.25 horas con dirección a Madrid. Debido a un problema técnico en la tracción llegó a Atocha con una hora de retraso. No tuvo que parar, pero se vio obligado a circular con la velocidad limitada acumulando una hora de demora. Debía entrar en la estación madrileña a las 11.43 horas y lo hizo a las 12.44.

Además, esa mañana también registró un retraso de 50 minutos el Intercity que hace el recorrido inverso, con salida de Madrid a las 8.50 y horario de llegada Badajoz a las 13.24 horas. Según confirmó Renfe, el ferrocarril ha sufrido una avería en una de las dos locomotoras, un fallo similar al anterior que afectó a la tracción.

Por la tarde, el Alvia que cubre el trayecto entre la capital española y Extremadura sufrió otro problema, acumulando también retraso en su llegada al destino. Este tren fue el que tuvo una avería por la mañana y debido a los trabajos de reparación salió de Atocha a las 16.51, trece minutos después de lo previsto. Hasta Navalmoral de la Mata no tuvo más problemas de importancia, pero estuvo parado unos diez minutos cerca de Monfragüe debido a una incidencia en la infraestructura, según reconoce Adif. El ferrocarril tuvo problemas para cambiar de la vía antigua a la nueva por un problema de conexión que no pudo ser reparado. Como el arreglo del desvío no se pudo hacer de manera telemática, los técnicos acudieron al punto en cuestión, pero tampoco lograron repararlo. Por esta razón, finamente se optó por que el convoy siguiera su marcha hasta Cáceres por la plataforma antigua, ya que no pudo circular por la recién inaugurada, con lo que perdió la ventaja que ofrece la nueva infraestructura con obras de ingeniería como el túnel de Santa Marina y los puentes sobre el Tajo y el Almonte.

Esta misma avería también afectó al servicio que hace el recorrido contrario, el Intercity de la tarde que sale de Badajoz a las 17.36 y que pasa por Cáceres a las 19.00 horas. Según indica Adif, tras pasar por la capital cacereña fue desviado a la vía antigua y llegó a Monfragüe a las 20.21, 44 minutos más tarde de lo previsto. La avería se pudo reparar a las 20.22, pero esa misma línea ha vuelto a dar problemas hoy por otros motivos.

Ante tal circunstancia, Renfe respondió bien entrada la tarde del miércoles con el cese del gerente de Producción de Servicios Comerciales de la línea extremeña. Un cargo técnico al que por ahora se hace responsable de unos nuevos servicios que después de tres días de funcionamiento siguen sin responder a las expectativas generadas por el Ministerio de Transportes.

Temas

Infraestructuras