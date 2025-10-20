HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una trabajadora durante una jornada en el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida, en el Materno Infantil de Badajoz. Hoy

La fecundación in vitro en Extremadura aumenta casi un 50% en una década

Hace 25 años nació el primer 'niño probeta' en esta región, una técnica que crece por los nuevos modelos de familia y la tardía maternidad

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:36

Comenta

La infertilidad es un problema del que ya ha alertado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una de cada seis personas la sufre ... y, ante eso, acuden a tratamientos de reproducción asistida, sobre todo a la fecundación in vitro, la técnica más usada cuando no se logra un embarazo tras 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. En Extremadura, este tipo de tratamientos han aumentado casi un 50% en una década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  2. 2 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  3. 3 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  4. 4 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  5. 5 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  6. 6

    Adiós a Offipapel, la tienda donde compraron bolis tres generaciones de cacereños
  7. 7

    Más de 4.000 extrabajadores de la Junta cobrarán la subida del 2% de 2020
  8. 8 3.000 pacenses contra el empedrado del Casco Antiguo por una buena causa
  9. 9

    Una gran carpa temporal acoge en el Ferial de Cáceres ocho eventos masivos este otoño
  10. 10 Trasladados al hospital de Don Benito dos hombres afectados por el incendio de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La fecundación in vitro en Extremadura aumenta casi un 50% en una década

La fecundación in vitro en Extremadura aumenta casi un 50% en una década