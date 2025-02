Edad, peso, salud… Así son los requisitos del SES para cubrir la reproducción asistida

Álvaro Rubio Cáceres Sábado, 15 de abril 2023, 07:56 Comenta Compartir

Para acceder a los servicios de reproducción asistida que ofrece la sanidad pública hay que cumplir unos requisitos que no son iguales en todas las comunidades autónomas. En Extremadura, el encargado de realizarlos de forma gratuita es el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida (Cerha), que depende del SES.

Como regla general, es importante consultar con el médico de familia si se lleva más de un año intentando el embarazo sin éxito o si, teniendo 35 años o más, lleva buscándolo más de seis meses sin resultados.

Seguidamente, desde atención primaria o el centro de orientación familiar se deriva al servicio de Ginecología, donde se realiza un estudio básico de esterilidad.

Si es candidata a una técnica de reproducción asistida y según el resultado de las pruebas solicitadas, se podrá realizar el tratamiento en su área de salud si es inseminación artificial. Será necesario la derivación al Cerha de Badajoz si es para fecundación in vitro.

En el momento del estudio de esterilidad, las mujeres deben ser menores de 40 y los hombres de 55

Pueden acceder a estos tratamientos parejas heterosexuales, lesbianas y mujeres que decidan ser madres solteras. Además, en el momento del inicio del estudio de esterilidad, las mujeres deberán ser mayores de 18 años y menores de 40, y los hombres mayores de 18 y menores de 55.

También tienen que ser personas sin ningún hijo previo y sano. En caso de parejas, no podrán tener un hijo común.

Asimismo, no deben estar en lista de espera de reproducción asistida de otro centro público nacional ni tener embriones congelados transferibles, ya sea en entidades de la Seguridad Social o privadas.

Obesidad

Para poder someterse al tratamiento hay que estar en buen estado de salud y eso pasa por que el índice de masa corporal no supere el 30, que es el punto en el que empieza a considerarse que una persona tiene problemas de obesidad. «En ese caso se le haría el estudio correspondiente de fertilidad, pero para iniciar el tratamiento en caso de que proceda tendría que perder peso porque si no estaríamos ante un embarazo de alto riesgo tanto para la madre como para el feto», explica Francisco García Malpartida, ginecólogo y jefe del Cerha.

Entre los criterios de exclusión, pueden darse casos en los que exista contraindicación médica para la gestación, así como imposibilidad para cumplir el tratamiento por motivos relacionados con el entorno social.

Técnicas de reproducción asistida

Las técnicas que se desarrollan en el Cerha son varias. Por un lado, está la inseminación artificial a través de la cual se deposita el espermatozoide de la pareja en el útero de la mujer, una vez seleccionados, y la inseminación con semen de donante, cuya técnica se hace cuando los espermatozoides del varón no tienen capacidad de fecundar el óvulo y en mujeres sin pareja masculina con deseo gestacional.

Por otra parte, también hacen fecundación in vitro, que consiste en poner en contacto los dos gametos (los ovocitos de la mujer y los espermatozoides del varón) para lograr la fecundación y el desarrollo inicial fuera del cuerpo de la mujer. Posteriormente se realiza la transferencia embrionaria al útero de la mujer.

Además, existe otra variante de la in vitro que se denomina microinyección espermática. En ese caso se interviene aún más en el proceso puesto que se introduce el espermatozoide en el interior del ovocito.

A partir de los 38 años, en el Cerha recurren directamente a la fecundación in vitro porque la fertilidad de la mujer está muy comprometida

Asimismo, realizan congelación de ovocitos por motivos oncológicos. Se suele dar en mujeres con un cáncer potencialmente curable. Eso sí, siempre que la paciente no tenga hijos y el oncólogo lo recomiende.

Tanto los criterios de inclusión como los de exclusión son aplicables a todas las técnicas de reproducción asistida que se realizan en el SES.

El protocolo, de manera general, establece que están permitido tres intentos de inseminación artificial y tres de fecundación in vitro, «Si no logras el embarazo en tres ciclos, las probabilidades en uno cuarto son prácticamente nulas y con dinero público no es razonable financiarlo», argumenta Malpartida.

Finalmente, indica que en mayores de 38 años, recurren directamente a la fecundación in vitro sin pasar por la inseminación artificial, pues a partir de esa edad la fertilidad de la mujer está muy comprometida.

