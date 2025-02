Las familias extremeñas aún no se han gastado los ahorros de la pandemia

El término se llegó a acuñar: 'consumo de venganza'. Aunque finalmente el efecto no se produjo. Los economistas creían que el gasto de las familias se dispararía tras finalizar la pandemia como respuesta a los confinamientos y que esas bolsas de ahorro obligado servirían para ... reactivar la economía gracias al consumo. Sin embargo, el pronóstico no se cumplió.

Un reciente estudio del Banco de España señala que solo un 15% de los hogares españoles que lograron ahorrar dinero a causa de la aparición de la pandemia –al restringirse la movilidad– han gastado desde entonces parte de ese dinero acumulado.

«Hay miedo a gastar porque todo ha subido, la gente tiene que comprar pero gasta lo mínimo» Mª Eugenia Lozano Comerciantes de Mérida

«Hay consumo en hostelería; no notamos que la gente se decante por los menús más baratos» Manuel Moreno Cetex

En esa misma línea, el ahorro de las familias extremeñas continúa en máximos, según los datos del mes de junio publicados en el Boletín Estadístico trimestral del Banco de España.

Son 21.150 millones de euros los que los particulares tienen en depósitos bancarios en la región. Una cifra que ha crecido un 7% (desde los 20.104 millones de euros) respecto a 2020 y cerca de un 16% si se compara con 2019 (cuando eran 18.575 millones), antes de la aparición del coronavirus en nuestra sociedad.

El ahorro ha seguido aumentando en los últimos doce meses. El último dato que recoge el Banco de España es un 3,2% superior al registrado en el mes de junio del año pasado (20.840 millones de euros).

El principal motivo para esta evolución es la incertidumbre económica que parece haberse instalado a raíz de crisis sanitaria provocada por el covid. Las continuas olas de la pandemia –con sus consiguientes efectos en el empleo–, las perspectivas de una recesión económica, la guerra en Ucrania y una inflación que ha alcanzado cotas desconocidas desde hace tres décadas han contribuido a generar un clima poco propicio al gasto.

Esa reducción del consumo la notan el comercio y la hostelería. Mucha gente en la calle y pocas compras. «Hay miedo a gastar; todo ha subido: las hipotecas, la alimentación... La gente tiene que comprar para vestirse, pero al final gasta lo mínimo», detalla María Eugenia Lozano, desde la asociación de comerciantes de Mérida.

En el caso del textil, las campañas de primavera y de verano han servido para salvar el año, pero la de Navidad no termina de arrancar. «Nos afecta mucho el tiempo y no ha hecho frío, además, las lluvias de la semana pasada frenaron todo», expone esta empresaria emeritense.

Repunte desde marzo

De esta forma, las expectativas respecto al consumo que había para el presente año no se han cumplido. La evolución que recoge la contabilidad nacional que publica el INE sobre el gasto de los hogares así lo demuestra. El consumo de las familias, a nivel nacional, comparado trimestre a trimestre creció un 1,1% en el tercero y en el segundo lo hizo un 1,2%, pero en el primero cayó igualmente en un 1,2%.

Ampliar *En millones de euros

Los hosteleros, que en algunos momentos del año comprobaron como el tique medio por comensal se reducía pese mantener un volumen alto de clientes, aseguran que ahora está habiendo movimiento. «Hay consumo; no notamos que la gente se esté decantando mayoritariamente por los menús más baratos; la situación económica no es la mejor, pero no se está gastando menos», afirma Manuel Moreno, presidente de Cetex (la patronal de hostelería y turismo), en plena época de comidas y cenas de Navidad. «Otra cosa es nuestra rentabilidad, que va a ser mucho menor», concluye.

El coronavirus tuvo mucho que ver en el descenso del consumo en el primer trimestre, ya que la variante ómicron causó muchos contagios y, aunque la vacunación evitó que se volviera a las cifras de hospitalizados y de fallecidos de los peores momentos de la crisis sanitaria, la preocupación por la evolución de la pandemia volvió a instalarse en la sociedad. Además, el covid sigue presente. La semana pasada fue la primera sin fallecidos con covid en Extremadura durante todo el año 2021, según afirmó José María Vergeles, consejero de Sanidad extremeño.

El aumento de los precios, que comenzó tras el verano del año pasado, pero repuntó en la segunda mitad de 2022, también ha retraído el consumo.