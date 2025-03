La familia de Manuela Chavero: «Ahora ella va a descansar en paz porque antes no podía»

«Mamá, no llores, que lo hemos conseguido». El llanto de Virtudes, la madre de Manuela Chavero, ha conmocionado este jueves a sus parientes y ... a los pocos periodistas que esperaban pasada la medianoche el veredicto contra Eugenio Delgado. Los más allegados a la víctima han estallado en lágrimas y muestras de alegría ocho años después de la desaparición de esta vecina de Monesterio. Su violador y asesino pasará mucho tiempo en la cárcel.

La madre de Manuela ha tratado de acercarse al jurado tras la lectura de su decisión para darles las gracias. Como no ha podido ha esperado en la puerta con sus familiares y ha despedido a estos ciudadanos lanzándoles besos cuando se marchaban de la Audiencia Provincial de Badajoz. Un familiar ha llevado a las mujeres de la familia Chavero Valiente y a sus abogadas rosas blancas y una orquídea para Virtudes.

«Lo he conseguido, he ganado mi batalla. Ahora mismo estoy emocionada, nerviosa... Ahora mismo no soy yo, pero madre mía, lo hemos conseguido entre todos», ha dicho Emilia Chavero, hermana de la víctima que ha añadido que «es una satisfacción aunque no va a acabar con el dolor mío. Esto era lo que necesitaba de momento. La condena que le ha caído que es lo que se merece».

Emilia Chavero considera que «se ha hecho justicia». «Se lo merecía ella. Ella ahora seguro que va a descansar en paz porque antes no podía», ha añadido.

Tras conocer la contundente decisión del jurado, la hermana de Manuela ha dicho que en la sala de la Audiencia Provincial de Badajoz ha vivido «los peores momentos de mi vida pero también contenta, Dios mío», ha dicho. Ha deseado, tras ocho años, cerrar heridas. «Ha sido muy duro pero ha merecido la pena».

Los abogados

La abogada de la familia Chavero, Verónica Guerrero, ha indicado que ha sido la culminación de cuatro años y medio de intenso trabajo. «Estoy en shock porque lo han estimado todo, por unanimidad. La agresión sexual, el asesinato...Todo. Solo puedo decir que estoy tremendamente satisfecha, supercontenta, que el trabajo ha dado resultado y no puedo hablar mucho porque me pongo a llorar».

«Me alegra haber podido trasmitir al jurado lo que había que trasmitir que es que solo había un motivo para matar a Manuela, violarla», ha concluido Guerrero.

Por su parte la representante la acusación popular, Patricia Catalina, ha añadido que esta «feliz por la memoria de Manuela y por su familia que por fin van a poder descansar y por fin se ha restablecido el orden. La prisión permanente revisable es la pena que debía imponerse».

El abogado defensor de Eugenio Delgado, José Antonio Carrasco, ha reconocido que ha sido una sentencia completamente favorable para las acusaciones. «Ahora lo único que nos queda a la defensa es estudiarla, ver la fundamentación del veredicto y se ajusta a los hechos, valoraremos la posibilidad de recurrirla o no, probablemente sí».