El perfil de Eugenio Delgado: un sádico sexual que responde con ira al rechazo de las mujeres

Un sádico sexual que necesita el dolor para disfrutar. Ha estado muy influenciado por el carácter machista de su padre y responde con ira y ... ansias de venganza cuando lo rechazan. Es parte del perfil de Eugenio Delgado, el hombre juzgado por la muerte de Manuela Chavero.

El análisis es de la unidad de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil. El comandante y jefe de la misma, junto con un sargento, han comparecido en la Audiencia Provincial de Badajoz. El primero ha explicado que en su larga trayectoria haciendo perfiles, 16 años, ha realizado «unos mil informes», pero que es la primera vez que conocen a una persona que cumple los criterios para catalogarlo como sádico sexual.

Esta unidad intervino en el caso por primera vez tras la desaparición de Manuela Chavero, antes de que se supiese quién era el responsable. Determinaron que había sido víctima de una asesinato con móvil sexual y que el responsable. «Es un hombre, es español, está vinculado al pueblo de Monesterio y vive cerca de Manuela», dijeron los perfiladores en 2019. Acertaron.

El perfil criminalístico

Una vez detenido Eugenio Delgado y localizado el cadáver, realizaron un nuevo informe. El perfil criminológico de Eugenio Delgado determina que tiene un trastorno parafílico, sadismo sexual. Se excita con el sufrimiento físico y psicológico de una persona.

«He hecho mil informes y es la primera vez que una persona cumple todos los criterios diagnóstico. Lo que vemos es tan brutal...», ha dicho el comandante de la unidad. «Es la primera vez que vemos un claro diagnóstico de sadismo sexual.

«Si te dejases follar el culo tendrías un agujero disponible», le dijo a una prostituta que le comentó que no podía atenderle porque tenía la regla. A otra mujer le pidió fotos de su ano para «comprobar que estaba cerrado» y que quería usar objetos para que sangrase o le doliese bastante. «Yo lo que pienso es que tiene que quejarse, que encogerse y dolerle», dijo Eugenio Delgado.

Los expertos han presentado estas declaraciones como parte de su investigación y, además, detallan que se cumplen los criterios de sadismo porque el deseo y las fantasías se extienden en el tiempo y que cumplió esos deseos «irrefrenables» sin consentimiento. Se dio en el caso de una mujer que se fue con él a su casa y solo se excitó cuando le tiró del pelo.

«Para él no puede haber consentimiento porque necesita una reacción de miedo, de dolor genuina. Necesita la reacción de dolor y de miedo», ha concluido el comandante de la unidad de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil.

«Cuesta que una mujer acceda a esas prácticas y además a él no le sirve con consentimiento», ha añadido este experto. «Pueden pasar muchos años con otro tipo de estímulos que se puedan saciar y si ven una oportunidad, lo ejecutan».

Estos expertos en psicología también creen que Eugenio Delgado mintió al cambiar su versión sobre los hechos y creen que el cuerpo de Manuela Chavero estaba desnudo por motivación sexual. Descartan que la desnudez, especialmente cuando se desnuda a alguien completamente, es indicador de motivación sexual, el primero que marcha el FBI, que es el referente.

La conclusión es que Manuela Chavero «fue agredida sexualmente y asesinada», según los expertos en perfiles.

Marcado por la infancia

Los expertos en perfiles han reparado numerosas entrevistas con conocidos de Eugenio Delgado, ya que han indicado que él mismo no quiso entrevistarse con ellos. Entre las declaraciones del entorno la más impactante ha sido la de una mujer que ha comentado que el padre de Eugenio se separó porque era machista, que hablaba mal de la madre del acusado y que alimentaba el odio de este contra su progenitora. Le decía que «era una puta que se había ido con otro». «Tú eres el hijo de una puta, de una gran puta», le dijo el padre a Eugenio Delgado durante una pelea que presenció una conocida.

«Eugenio le describe todo el mundo como una persona solitaria, que le cuesta tener amigos. Pero esto no era algo que le agradase, tenía necesidad de contacto. Lo que ocurre es que, cuando tenía relaciones, era muy intenso y absorbente Cuando la otra persona se distanciaba, le causaba malestar y tenía respuestas de ir ay venganza», han analizado los psicólogos.

«Pensamos que todo viene por sus pautas en la infancia. Se separan sus padres, su padre se encarga de sus cuidados, no le da autonomía, le resuelve los problemas y es muy crítico, le dice que no vale para nada», ha añadido el experto.

Su padre critica a su madre, la llama puta «y esto le hace mella». Le falta confianza. «Es un tema de apego. Esos comentarios generan las ideas machistas les crean dificultad para relacionarse con las mujeres. Cualquier comentario amable lo confunde con interés». Cuando le rechazan «se descontrola emocionalmente» y hay episodios de ira y venganza.

Un informe en contra

Tras los perfiladores han testificado los dos psicólogos (uno de ellos forense) que han elaborado el informe en favor de la defensa. Rechazan el informe de la unidad Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil.

Consideran que no es posible elaborar un informe psicológico de una persona sin tratar directamente con ella, solo por testimonio externos. También critican que no se conoce el margen de error de la metodología que usa este informe. «El margen de error es aún mayor si no se explora al apersona que se está diagnosticando», añaden y creen que no se puede darle validez a nivel forense.

«El trastorno de sadismo sexual es bastante extraño, no es muy frecuente y no se tienen evidencias claras de cómo detectarlos. Solo se tienen unos criterios que son difíciles de objetivar si no se explora ala persona implicada». Además indican que no hay pruebas diagnósticas. «Es como determinar un análisis de sangre sin sangre, a ciegas».

También critican que solo se ponga un testimonio como ejemplo de prácticas sexuales violentas. «Eso no avala un diagnóstico de sadismo sexual». Añaden que puede haber prácticas sadomasoquistas que no implican el trastorno.

«Cuando ella lo paro, él paro y se disculpó. Si hubiese habido un deseo irrefrenable, no se hubiese podido parar», ha dicho el psicólogo forense que se opone al perfil de Eugenio Delgado.