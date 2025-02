Así han contado los periodistas de HOY el veredicto del jurado sobre el caso Manuela Chavero

13:25

Repasa que la agresión sexual se basa en el informe psicológico y en la declaración de los agentes de la UCO sobre el semen. Sobre esto segundo «ni voy a afirmar ni negar que sea cierto lo que dicen estos agentes», pero añade que no es una prueba válida según la normativa.

«Puede que sea cierto, yo no lo niego», dice Carrasco pero cita un acuerdo del pleno del Tribunal Supremo que «viene a decir que las declaraciones que los miembros de la guardia civil escuchan de forma espontánea de los detenido, para que tengan valor probatorio, si no lo ratifica el detenido el sede judicial, los guardias tienen que corroborar esa declaración con otros hechos». Insiste en que no existe esa corroboración por lo que «no puede formar parte del elenco probatorio».