La familia de Manuela Chavero: «Le ha caído la condena que le tenía que caer, no salir»

El agotamiento estaba marcado ayer en la voz de los familiares de Manuela Chavero. «Después de ocho años, ¿qué puedo decir? Le ha caído lo ... que le tenía que caer, la prisión permanente revisable, que no salga». Lo dijo ayer José Romero, cuñado de la víctima, que atendía el teléfono, que no paraba de sonar tras conocerse la sentencia.

«No sé si hoy me echarán del trabajo», comentaba el marido de Emilia Chavero, más conocido por su entorno como Pepe. Admitía que están desbordados por la reacción, pero contentos tras lograr por lo que han peleado tantos años.

Lo mismo sentía ayer la abogada de esta familia, Verónica Guerrero, que reconocía que ha sido un proceso complejo. «Pasamos de que la Fiscalía no apreciase ni la agresión sexual a que lo pidiesen como delito independiente. Se ha confirmado lo que nosotros teníamos claro que ocurrió porque solo había una razón para matarla».

Sentencia histórica

Guerrero destacó que no solo es una sentencia histórica para Extremadura por ser la primera vez que se impone la prisión permanente revisable en la región, sino que también es un hito nacional porque es el primer caso en el que se conquista la condena máxima tras probar una agresión sexual cuando solo quedaban los huecos de la víctima. «Lo importante es que se ha hecho justicia y Manuela, allá donde esté, lo sabe», añade esta letrada extremeña.

La abogada de la familia Chavero da por supuesto que la sentencia será recurrida, pero cree que resistirá. «Es complejo que se pueda tumbar en el Supremo o en otras instancias porque está bien cosida por todos los lados».

El otro abogado de la acusación particular, Fernando Fontán, también está satisfecho con el resultado y destaca que «no quedaba otra», ya que el veredicto del jurado popular cubría por completo las condiciones de la prisión permanente revisable.

«Es muy sonado, más en Extremadura (es la primera sentencia con esta pena), pero, aunque sea pequeña, aquí también pueden suceder hechos tan graves y requería la máxima pena privativa de libertad que hay», detalla.

Este letrado pacense ha representado en el proceso al exmarido de Manuela Chavero y a los dos hijos de la víctima. Dice que, una vez repasadas las pruebas en el juicio, sintió que el jurado popular estaba convencido y que la decisión iba a ser unánime. Acertó. Los nueve implicados dieron por probados todos los hechos que perjudicaban al acusado.

Pero la clave, para Fontán, no es esta. El abogado de la acusación particular destaca que los jurados fueron capaces de argumentar bien sus decisiones. En cada pregunta estaba obligados a señalar, no solo sí o no, sino las pruebas que sustentaban su decisión. «Lo hicieron con detalle señalando esta prueba, este testimonio...», indica. Esto puede ser importante si el proceso judicial continúa. Si hay un recurso la argumentación puede ser la que logre mantener la prisión permanente revisable en las siguientes instancias.

La sentencia, para esta abogado, también ha sido el final de unos años muy complicados, según el mismo señala. «Se ha hecho justicia, pero el camino no ha sido fácil».

En su caso Fontán recuerda el año que el exmarido de Manuela Chavero, su cliente, fue el principal sospechoso. «Yo pasé de estar en la defensa a estar en la acusación».

El exmarido, junto a su pareja, fue investigado e incluso se sometió a un careo con un posible testigo. Fue esta última diligencia una de las que indicó a los responsables de la investigación, los guardias civiles de la UCO, que esta hipótesis era equivocada.

«Dos años después de la desaparición tuvieron que empezar desde cero con los sospechosos. Afortunadamente descartaron a su exmarido por él y por sus hijos», dice Fontán, que fue muy crítico con Delgado durante el proceso por permitir que señalasen a este hombre sin intervenir.

Los hijos de Manuela tenían solo 6 y 14 años cuando su madre desapareció y no supieron que había muerte hasta cuatro años después. Han pasado otros cuatro años hasta la condena del responsable. «Es que no solo es la agresión sexual o el asesinato, es lo que ha ocurrido tras el hecho y aquí se ha permitido que sufran sus hijos, su exmarido y toda su familia», concluye Fernando Fontán.