Instalaciones de la estación potabilizadora de Mérida. J. M. ROMERO

Salud Pública confirma que el agua de Mérida es apta para el consumo

El organismo dependiente de la Junta de Extremadura afirma que las inspecciones y auditorías descartan problemas de suministro

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:42

La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura confirma que el agua de Mérida es apta para el consumo a pesar de ... las deficiencias que muestra en mal olor y sabor.

