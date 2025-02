«Si fuera fácil conseguir plaza, todo el mundo se apuntaría a docente»

Juan Antonio García Sánchez derrocha energía. En las clases del colegio público San José de Calasanz como maestro de Educación Física, en Fuente del Maestre, y en su otra tarea, a la que se dedica desde hace quince años: preparar a opositores para sacar la ... plaza fija de docente. Por las aulas de la Academia Maestre, en las que ha preparado a decenas de aspirantes, Juan Antonio García tiene claro que pasan muchas esperanzas cada año.

«Cada vez que preparo a los que vienen a la academia para las oposiciones no dejo de recordar el año 2001. Fue cuando me saqué la plaza y soy consciente de cómo se sienten ahora lo que buscan ese objetivo en las oposiciones de maestros porque antes he pasado por ese momento», reseña el docente a este periódico.

A sus 46 años, es maestro en uno de los tres colegios de su pueblo, Fuente del Maestre. Ha estado en diferentes colegios de la provincia pacense y llegó a ser director del colegio público Santa Lucía de Puebla de Sancho Pérez. Un recorrido, el de haber estado en varios centros educativos muy similar a los de los docentes, gran parte de ellos interinos, que se apuntan cada año a la academia.

«Aprobar las oposiciones es un proceso largo y complicado. Y no te digo ya contar con plaza después. Si fuera fácil supongo que todo el mundo se apuntaría como docente a ganarse la vida. Dicho esto, el objetivo a conseguir por quienes acuden a una oposición se consigue a pesar de todo», avanza, con optimismo, este profesor-preparador de academia.

Siendo consciente de las dificultades de estos procesos selectivos, Juan Antonio, siempre en tono positivo, traslada que hay una «pócima de éxito» para los opositores. «Hay unas pautas a seguir y con las que se puede alcanzar sin duda alguna el objetivo fijado», recalca.

Dentro de esa pócima incluye aspectos no solo formativos sino también de aptitud. Lo primero, sentencia, es que los aspirantes comprenden «a dónde voy, qué es lo que voy a hacer... Y me refiero a las cuatro partes en las que está estructurada las oposiciones de docentes: supuesto práctico y tema, de un lado, y programación didacática y unidad didáctica por otro. A partir de esa comprensión, nos llegará la seguridad, la mejor disponibilidad con la que enfrentarnos a unas oposiciones».

A partir de ahí, el preparador de la Academia Maestre introduce otros factores que pasan inicialmente por cuestiones pedagógicas obvias: hay que estar lo mejor formado posible y tener el mayor conocimiento posible de la materia que se imparte (en el caso de los opositores que son interinos, una gran parte) o de la que se aspira a impartir sacando la plaza.

«En cuanto a formación hay que lograr no solo contar con cursos o másteres sino también leer publicaciones, escritos de la materia, de la especialidad en cuestión. En Twitter hay una buena base para ello de comunicaciones pedagógicas. Excluyo otras redes sociales, me quedo con Twitter», añade.

Llena la mochila de conocimiento, toca abordar la parte digamos emocional, sentimental en cada opositor. En este terreno, introduce los conceptos de constancia, creatividad, pasión o equilibrio anímico.

«Todo eso es básico para tener éxito de cara al examen de la oposición. Todo eso combinado es fundamental además de los conocimientos adquiridos, claro», reflexiona. A ese conjunto de elementos, le añade otro, el de la fortuna. «Puede que te toque en el examen tu tema preferido y eso hace más fácil el asunto. Hay que tener también un poquito de suerte», culmina el docente-preparador.