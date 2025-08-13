«Tan extremeños que piensan en viajar en tren y le dan resudores»: la divertida campaña de esta reconocida empresa de mermeladas La reconocida empresa de mermeladas Helios ha conquistado a sus seguidores en 'X' sacando a relucir toda su creatividad para presumir de huerta extremeña

Irene Toribio Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:54

Nacieron en Valladolid, pero sus tomates tienen alma extremeña. El Grupo Helios, con más de un siglo de historia en la elaboración de mermeladas y confituras, ha decidido sacar pecho en redes con una campaña que combina orgullo y humor. La marca, que comenzó en 1901 en una pequeña confitería vallisoletana y hoy es líder nacional, presume de cultivar en Extremadura los tomates con los que elabora sus famosas mermeladas, describiéndolos con frases tan pintorescas como «Son tan extremeños que te ven y dicen 'Acho'» o «Piensan en viajar en tren y les dan resudores».

El propio CM de la marca ha presumido de cultivo extremeño en redes sociales, y lo ha hecho con una divertida campaña en la que hace más de un guiño a la tierra. «¿Nuestros tomates? De cultivo local, escogidos de las huertas de Extremadura, con todo el sabor del origen«, comienzan diciendo. Están tan orgullosos de sus tomates extremeños, que para demostrarlo han lanzado varios 'slogans' que ya son furor en la red.

«Nuestros tomates son tan extremeños que cuando alguien confunde su acento con el andaluz se ofuscan», «Son tan extremeños que si te comes un kilo de macarrones con nuestra salsa no estarás lleno sino que estarás «tupío»», «son tan extremeños que piensan en viajar en tren y les dan resudores»... vamos, que «nuestros tomates son tan extremeños que están riquísimos», sentencian.

Están tan orgullosos de sus tomates que no solo los convierten en mermelada, sino en protagonistas de una campaña que ha conquistado a medio 'X' (antes conocido como Twitter). De esta forma, descubrimos que Helios no solo vende un producto, sino que guarda en cada frasco un pedacito de tierra, acento y carácter extremeño.