Los extremeños donan más de 20.000 euros a los Bancos de Alimentos a través de Mercadona

Los supermercados participantes de la compañía han recaudado, solo en Extremadura, 27.990 euros para la iniciativa

Irene Toribio

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:30

Mercadona ha recaudado un total de 1.693.836 euros para los Bancos de Alimentos gracias a la solidaridad de sus clientes. Una cantidad que ascenderá tras la aportación de 240.500 euros de la propia cadena de supermercados valenciana.

De las 1.589 tiendas de Mercadona que se sumaron a la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) del 07 al 15 de noviembre, 28 supermercados están ubicados en Extremadura y han logrado recaudar más de 27.990 euros, a los que se sumarán 6.000 aportados por la compañía, a repartir entre los Bancos de Alimentos de Badajoz y Cáceres. En total, 33.998 euros que se transformarán en unos 22.665 kilos de producto de primera necesidad.

Desde ya y a lo largo de un año, los Bancos de Alimentos podrán transformar tales aportaciones en cerca de 1.290 toneladas de productos de primera necesidad (atendiendo al tipo de productos que suelen solicitar), que equivaldrían a más de 16.100 carros de la compra.

Las donaciones económicas se pueden desgravar en la declaración de la renta

Mercadona aboga por esta modalidad de donación monetaria porque, entre otras cosas, «es más sostenible, ya que reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario, logrando que la ayuda llegue antes, mejor y con un menor impacto ambiental». Asimismo, ofrece ventajas fiscales a los donantes, ya que las donaciones quedan reflejadas en el ticket de compra y pueden desgravarse en la declaración de la renta.

