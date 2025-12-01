Qué tiendas y supermercados abren este puente de diciembre: horarios de El Faro, Mercadona o El Corte Inglés Las tiendas y supermercados ya se preparan para abrir sus puertas en días festivos y domingos cercanos a las fiestas navideñas

Irene Toribio Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:06

Se acerca un nuevo 'puente' este diciembre (realmente es un fin de semana más largo de lo habitual) y como siempre nos preguntamos qué tiendas y supermercados van a estar abiertos, ya sea para esas compras de última hora o para aquellos que quieren aprovechar su día libre para hacerlo... Pues bien, tanto los festivos del 6 de diciembre (sábado) y del 8 de diciembre (lunes), son festivos de apertura autorizada en Extremadura, lo que quiere decir es que es el propio establecimiento quien decide si abrir o no sus puertas. Veamos qué horarios tendrán, esos días, tiendas como El Corte Inglés, supermercados como Mercadona o Carrefour, o centros comerciales como El Faro.

Tiendas y supermercados que abren sus puertas este puente de diciembre

- El centro comercial El Faro de Badajoz permanecerá abierto tanto el 6 como el 8 de diciembre en horario normal. Varias jornadas en las que sus clientes podrán disfrutar tanto de su oferta comercial como de las zonas de restauración.

- En Cáceres, el centro comercial Ruta de la Plata permanecerá también abierto los días 6 y 8 de diciembre, además del domingo 14, en horario reducido de 11:00h a 21:00h.

Además, abrirá sus puertas los domingos previos a las festividades navideñas: 21 y 28 de diciembre.

- El Corte Inglés abre al público tanto el 6 como el 8 de diciembre en horario de 10:00 a 22:00. Se suma, también, a la apertura de los domingos 21 y 28 de diciembre para que sus clientes ultimen sus compras navideñas.

- Mercadona abre con normalidad el próximo sábado 6 de diciembre en horario de 09:00 a 21:30. El lunes, 8 de diciembre, sin embargo, sus supermercados permanecerán cerrados.

-Carrefour

Sus supermercados 'grandes' abren sus puertas tanto el sábado como lunes en horario normal. Sus versiones exprés abrirán solo a medio día (de 10:00 a 15:00) en la mayor parte de los casos.

Además, sumándose a la apertura de domingos cercanos a la Navidad, abrirá tanto el 21 como el 28 de diciembre.

- Supermercados DIA

En su gran mayoría, la cadena de supermercados abrirá sus puertas tanto el sábado 6 de diciembre como el lunes 8. Sin embargo, en este caso, lo mejor es consultar a través de su página web el horario de tu tienda más cercana, y es que mientras algunos supermercados DIA del centro de Badajoz abren sus puertas tanto el día 6 de diciembre como el lunes 8, solo lo hacen el sábado en zonas como Adelardo Covarsí.

Ocurre lo mismo en los municipios cercanos: abre ambos días en Gévora, Olivenza o Talavera, y permanecerá cerrado el lunes en Santa Marta o Ribera del Fresno.

Sucede de manera similar en Cáceres: mientras abre en la avenida de la Hispanidad ambos días festivos, permanecerá cerrado el lunes en algunas otras zonas.

Para el resto, la mayor parte de tiendas y supermercados disponen de un apartado en sus páginas web donde consultar con exactitud sus horarios. En definitiva, aunque los días festivos suelen asociarse con descanso y tiempo en familia, la apertura de estos supermercados y tiendas ofrece una alternativa práctica para quienes necesitan hacer compras de última hora o planificar su tiempo con flexibilidad.